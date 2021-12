Las renovables estallan contra el Gobierno y avisan que ‘no tiene sentido’ pagar por el alza de la luz

La Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, ha estallado este miércoles contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido que “no tiene sentido” pagar por los altos precios de la luz ya que no son la causa de la actual situación en España, por lo que “la solución no puede pasar por intervenir de nuevos sistemas regulados”.

El presidente de APPA Renovables, Santiago Gómez, se refería así a la propuesta que valoró el Gobierno de sacar parte de la generación de las instalaciones que están en el régimen del Recore, es decir que reciben primas, del mercado y que se subaste para cubrir, a un precio menor del mercado mayorista, la demanda de los consumidores de la tarifa regulada o PVPC y grandes consumidores industriales.

La crisis energética se ha acentuado en las últimas dos semanas hasta convertir a noviembre en el segundo mes con la factura más elevada de toda la historia. El recibo del usuario medio se ha situado en los últimos 30 días en los 115,18 euros, lo que representa un incremento del 68%, en comparación con los68,5 euros registrados hace justo un año.

Paneles solares. EFE/Alejandro García.

Esta tensión en los precios de la electricidad tiene, bajo el juicio de Gómez, como principal responsable al gas natural, cuyos altos costes “impactan de forma directa” en los mercados eléctricos. De esta manera, el presidente de APPA ha subrayado que la transición energética “se hace más necesaria y urgente que nunca”.

En este sentido, APPA ha señalado que las únicas fuentes de energía “limpias y competitivas” son las renovables y a través de ellas se solucionará la alta dependencia energética de España, con tasas cercanas al 75 %. “Lo caro es no haber hecho antes la transición energética”, ha afirmado Santiago Gómez.

Retrasos en la tramitación de proyectos

Por otra parte, la Asociación de Empresas de Energías Renovables ha advertido la preocupación del sector por los retrasos administrativos en la tramitación de proyectos y ha afirmado que eso “puede marcar la velocidad de crecimiento y puesta en marcha de nueva potencia en próximos años”.

Santiago Gómez ha señalado que en lo que va de este año 2021 se han instalado en España 3.500 megavatios (MW) renovables, de los que 531 MW son eólicos, 2.335 MW fotovoltaicos, 850 MW de autoconsumo y 15 MW de otras tecnologías renovables. Sin embargo, según APPA, está lejos de los 5.500 MW anuales que serían necesarios para cumplir el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030.

Las renovables baten récord de crecimiento mundial

A pesar de ello, la energías renovables han batido este año récord de crecimiento mundial, con un 3% más de potencia instalada que en 2020, que ya fue un año excepcionalmente favorable para los proyectos eólicos, fotovoltaicos, hidráulicos y similares, según destaca el informe sectorial 2021 publicado el 1 de diciembre por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

“El crecimiento de la electricidad renovable se está acelerando más rápido que nunca en todo el mundo, lo que respalda el surgimiento de la nueva economía energética mundial“, ha recalado el titular de presentación del informe sectorial elaborado por la AIE.

Para 2026, se pronostica que la capacidad mundial de electricidad renovable aumentará más del 60% desde los niveles de 2020 a más de 4800 GW, lo que equivale a la capacidad energética global total actual de combustibles fósiles y nuclear combinados. Se prevé que las energías renovables representen casi el 95% del aumento de la capacidad energética mundial hasta 2026