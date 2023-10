Los autónomos, sin recorte de jornada: trabajan 43 horas a la semana, 7 más que los asalariados

El discurso del recorte de la jornada laboral de 40 horas a 37,5 horas semanales tiene a unos grandes olvidados: los autónomos. El eslabón más débil de nuestro tejido productivo, que no cuenta con la protección de un convenio o de un contrato y que pone su propio patrimonio para sacar adelante su actividad, dedica muchas más de esas horas legales semanales a su actividad.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves, la jornada media de los ocupados en el tercer trimestre fue de 36,9 horas. Un dato que, al tratarse de una media, tiene truco, ya que incluye tanto a aquellos trabajadores con jornada completa como parcial, como a aquellos que en el periodo estival (abarca julio, agosto y septiembre) disfrutaron de jornadas intensivas.

Sin embargo, entre los grupos vemos que existen brechas que muestran las dificultades de los autónomos para llevar a cabo su actividad. Los trabajadores por cuenta propia dedicaron 43 horas semanales a su ocupación, tres más del ‘límite’ legal que establece el Estatuto de los Trabajadores y cinco horas y media por encima del umbral al que quiere rebajarlo el Gobierno durante la próxima legislatura.

Los asalariados trabajan de media 36 horas

Por contra, el total de los asalariados tuvo una jornada media de 35,8 horas, más ventajosa para aquellos trabajadores del sector público (35 horas) que para los del sector privado (36). Esta jornada, sin embargo, lleva años oscilando en estas cifras, demostrando que en el mercado laboral son cada vez más quienes trabajan por debajo de las horas legales.

Los empleadores no corren la misma suerte, de acuerdo con los mismos datos de la encuesta del INE. En la semana de referencia para la elaboración de la EPA dedicaron 45,4 horas semanales a su trabajo. De nuevo, media jornada por encima del límite legal y prácticamente otro día de trabajo más, si comparamos con el proyecto que recoge el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar.

Según el pacto de gobierno entre ambas formaciones de corte progresista, el objetivo es que el año que viene se recorte la jornada legal que establece el Estatuto de los Trabajadores de 40 a 38,5 horas, en tanto que en 2025 el umbral se rebajaría hasta las 37,5 horas semanales. Posibles rebajas posteriores, que dejen la jornada en 35 horas semanales, estarían vinculada a la negociación con los agentes sociales y al estudio de la efectividad de la medida.

La categoría de empresarios sin asalariados o trabajadores independientes también arrojaron más horas de las ‘legales’ en el trimestre estival, 41,9 horas. Por otro lado, los miembros de una cooperativa también trabajaron ligeramente por encima de las 40 horas semanales (40,5 horas).

ATA: «Es un hachazo a empresas y autónomos»

El presidente de la Federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha tachado de «hachazo a las empresas y autónomos» la propuesta, ya que supondrá un «castigo» al tejido productivo, que tendrá que «pagar lo mismo por menos jornada laboral». Además, Amor, que también es vicepresidente de la CEOE, ha calificado de «llamativo» el hecho de que el acuerdo establezca una reforma legal «y que luego se acuerden del diálogo social para analizar cómo va esa jornada».

La reacción empresarial no se dejó esperar y tras conocerse el contenido del acuerdo salieron en tromba a criticar la conveniencia de la medida. La propia CEOE lanzó un duro comunicado mostrando su rechazo a la propuesta y calificando de «atropello constitucional» el hecho de que tanto sindicatos como empresarios no hayan sido consultados para una medida que, aducen, debería abordarse en la negociación colectiva y no por iniciativa legislativa.