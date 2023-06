Con este método evitarás que te timen en las gasolineras

¿Alguna vez has repostado gasolina en una estación de servicio y te has preguntado si estás pagando por la cantidad que has pedido?

A pesar de que ahora el precio del carburante refleja una tendencia a la baja, durante los últimos meses ha venido registrando una tendencia ascendente, especialmente, desde el estallido de la invasión rusa de Ucrania.

En ese contexto, sumado a la subida de precios generalizada que también ha protagonizado el escenario económico más reciente, son muchos los usuarios que han optado por controlar su gasto y poner especial atención a la hora de repostar, por ejemplo.

Como consumidor, cuentas con la posibilidad de exigir la prueba de la probeta. Foto: Pexels – Pixabay.

Si en alguna ocasión te has planteado si realmente estás pagando por el combustible que has repostado, has de saber que, como consumidor, cuentas con la posibilidad de exigir la prueba de la probeta.

Cómo es la prueba de la probeta

Se trata de una prueba que permite comprobar la cantidad exacta de gasolina que se ha echado en el vehículo, por lo que los usuarios pueden asegurarse que los surtidores están bien calibrados.

La prueba de la probeta es un derecho al que pueden acogerse todos los consumidores

Conviene tener en cuenta que el test es un derecho al que pueden acogerse todos los consumidores, tal y como establece la ley, por lo que las gasolineras deben dispone de este servicio.

Qué pasa con el resultado

La prueba de la probeta es un método sencillo, que no conlleva una gran cantidad de tiempo, ya que tarda lo mismo que el repostaje del vehículo. Concretamente, se deben fijar los litros en el surtidor y depositarlos en la probeta.

Si el resultado de la probeta y el surtidor es el mismo significa que no ha habido manipulación. Foto: Beejee – Pixabay.

Si el resultado es el mismo, significará que no ha habido manipulación alguna por parte de la estación de servicio en cuestión. Sin embargo, si la cifra obtenida difiere, el usuario podrá interponer una denuncia contra la empresa.

Leer más: Waylet hace descuentos históricos con la luz y el gas de Repsol

Cabe resaltar que la probeta está calibrada y precintada, por lo que los usuarios tienen la certeza de que la cantidad indicada es la correcta y que no ha sido manipulada.