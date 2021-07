El ocio nocturno exige la implantación del certificado Covid para los locales

El Ministerio de Sanidad ha descartado por ahora la implantación del Certificado Sanitario Digital para entrar a los locales del ocio nocturno y en el sector han puesto el grito en el cielo al considerar la decisión una “temeridad sanitaria”, ya que advierten de que provocará un “desastre económico” al ya de por sí maltrecho sector del ocio nocturno afectado por las restricciones y los cierres.

La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) ha criticado en un comunicado que el Gobierno central no diera luz verde en la Comisión Interterritorial al pasaporte Covid de la Unión Europea para crear burbujas de ocio seguro, y reclama su implantación “inmediata”, adoptando las medidas normativas que sean necesarias para recuperar la actividad de los locales de ocio.

Leer más: Sanidad rechaza el Pasaporte Covid para entrar a bares que pedían Ayuso y Feijóo

Además, exige la instauración del pasaporte Covid como barrera para combatir los botellones y fiestas ilegales, así como para poder planificar la desescalada inmediata de las pymes del sector recreativo, que después de 500 días de cierre y severas restricciones acumulan pérdidas de hasta 550.000 euros.

El sector ya lanzó esta propuesta en la pasada edición de Fitur, cuando planteó la posibilidad de crear las burbujas de ocio seguro utilizando los certificados sanitarios, carnets de vacunación y los test de antígenos como manera de garantizar la seguridad sanitaria de los locales de ocio

Critica la “mala gestión” del Gobierno y su “incapacidad” para coordinar

Por ello, desde España de Noche no entienden las reticencias del Ministerio de Sanidad sobre esta herramienta y recuerdan al ejecutivo de Pedro Sánchez que la quinta ola y el estallido de contagios entre la población juvenil ha sido el resultado de la “mala gestión” del Gobierno central y de su “incapacidad para coordinar con las comunidades autónomas” el final del estado de alarma, que termino provocando un “auténtico caos asociado a la pésima planificación del del toque de queda y a la proliferación del botellón y del descontrol del ocio juvenil”.

“Por desgracia el caos de los botellones, las fiestas clandestinas de graduación, San Juan y la llegada de las vacaciones, que ha tenido consecuencias desastrosas y provocado una quinta ola del Covid que podría haberse evitado perfectamente“, denuncia España de Noche, tal y como advirtió un mes antes de que finalizara el Estado de alarma.

Por ello, la patronal de los locales de ocio no da crédito y asegura que apelar a la equidad y a la no discriminación para resistirse a aplicar el carnet de vacunación resulta “una broma de mal gusto que demuestra la desconexión de los políticos con el mundo real”.

“Plantear que el certificado sanitario no se puede utilizar hasta que no esté toda la población vacunada, es una ocurrencia sin sentido, porque en ese momento ya no hará falta para nada el carnet de vacunación, teniendo en cuenta que la Unión Europea creo este certificado, precisamente para acelerar la recuperación progresiva de la movilidad y de la actividad económica asociada”, remarcan desde la federación, que recuerdan que un 75% de la población diana de más de 12 años ya está vacunada con primera dosis.

Últil contra el negacionismo juvenil

Otro de los argumentos dados por la patronal para defender el pasaporte Covid es que motivaría a la población más reticente a vacunarse, como los jóvenes, para poder disfrutar de una mayor movilidad y de sus deseados espacios de ocio y espectáculos.

En este contexto, y cuando Galicia y Canarias ya han dado el primer paso, aprobando la utilización de los certificados sanitarios y Navarra ha facilitado la realización de los test de antígenos en las propias farmacias, para España de Noche es necesario “terminar con este caos e implantar un modelo armonizado de intervención”.

Pide también contar con todos los recursos que permitan superar la nueva crisis provocada por la quinta ola y poner en marcha, de forma inminente, todos los conocimientos, técnicas y avances sanitarios disponibles.

Darias lo descarta y contradice a Maroto

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha rechazado la petición de varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid y Galicia, de usar el Pasaporte Covid como salvoconducto para acceder a bares y locales de ocio nocturno.

Contradijo así Darias a la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien afirmó que el gobierno sí estaba estudiando aplicar estas medidas como forma de prevención ante la quinta ola.

“La posición del Ministerio es que los usos que actualmente están regulados son los que permite la propia UE y que además tienen el respaldo de reglamentario legal del Parlamento Europeo”, aseguró, por lo que ampliar los usos carecería de amparo legal.