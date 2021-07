Sanidad rechaza el Pasaporte Covid para entrar a bares que pedían Ayuso y Feijóo

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha rechazado la petición de varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid y Galicia, de usar el Pasaporte Covid como salvoconducto para acceder a bares y locales de ocio nocturno.

Contradice así Darias a la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien afirmó que el gobierno sí estaba estudiando aplicar estas medidas como forma de prevención ante la quinta ola.

“La posición del Ministerio es que los usos que actualmente están regulados son los que permite la propia UE y que además tienen el respaldo de reglamentario legal del Parlamento Europeo”, ha asegurado, por lo que ampliar los usos carecería de amparo legal.

“Es verdad que las comunidades están abriendo este camino y estudiar esta vías, pero no responde a su ámbito competencial”, ha considerado. No obstante, no ha descartado que las CCAA puedan tomar otras formas de restringir el acceso a estos locales siempre que no sean a través del certificado UE Covid,“pueden ser otros”.

También ha rechazado que la vacunación se convierta en algo obligatorio, ni siquiera para los trabajadores públicos, ya que no se está teniendo problemas para vacunar a la población, sino “todo lo contrario”. Sí ha considerado que puede haber lo que ha calificado como “algún problema puntual”, pero ha abogado por elaborar soluciones enfocadas a esos problemas, pero no obligar de forma general.

Respecto a la evolución de la pandemia en España, la ministra Darias ha analizado que el número de pacientes ingresados esta semana ha aumentado un 39%, es decir, un 25% menos que la semana anterior. En el caso de las UCI, el incremento ha sido del 38% esta semana, un 11% menos que la semana anterior. En concreto, la tasa de ocupación de ucis ha pasado del 12 al 16% en una semana.

Aunque ha pedido prudencia, estos datos le han llevado a conjeturar que España está entrando en una fase de estabilización y desaceleración del auge de contagios que en solo un mes ha multiplicado de forma exponencial la incidencia acumulada y el número de contagios en España.

A pesar de ello, se ha mostrado preocupada por la carga que puede generar el aumento de hospitalizaciones en el Sistema Nacional de Salud y en los profesionales sanitarios.

También ha recordado que la vacunación, aunque da resultados visibles evitando casis de Covid graves y evitando hospitalizaciones, no impide totalmente que haya personas ya sean mayores o menores de 40 años que no requieran de hospitalizaciones, UCI o incluso puedan fallecer a causa de la enfermedad. Algunas, incluso, estando total o parcialmente vacunadas.

Leer más: Madrid duplica los ingresados por coronavirus en una semana

Respecto a la vacunación, Darias ha celebrado que ya se han administrado más de 55 millones de dosis, lo que implica que el 66% de la población española tiene como mínimo una dosis inoculada y más del 55% tiene la pauta completa habiendo cumplido 7 meses del inicio de la masiva campaña de vacunación.

“España se convierte con los datos de hoy, después de Malta, en el país con mayor porcentaje de vacunación completa en su ciudadanía y lidera los rankings de vacunación en el mundo”, ha celebrado. Además, ha detallado que el 91% de las personas mayores de 40 años tiene por lo menos una dosis y el 87% ha recibido la pauta completa.

No obstante, ha incidido en que hay que intensificar la campaña en aquellas personas menores de 40 años, que son los grupos que, en general, acumulan una mayor incidencia. No obstante, más de 6 millones de personas entre 20 y 39 años ya han recibido al menos una dosis, lo que supera el 50% de la población de esta franja.

Leer más: Cataluña alcanza los 480 pacientes críticos de coronavirus

También han calculado que esta semana se espera la recepción de 3 millones de profilaxis nuevas, entre las que se incorporarán las de Moderna de la semana pasada, cuyo suministro sufrió un retraso la semana pasada.

Aunque ha afirmado que en el gobierno están “preocupados por la covid persistente“, ha abogado por “esperar a que la evidencia científica defina bien el escenario”, los efectos y los casos para poder tomar medidas al respecto.