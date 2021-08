El ocio nocturno, en vilo tras haber cerrado casi 8.000 negocios

El sector del ocio nocturno se encuentra en vilo ante el impacto que está provocando ya la quinta ola de contagios de la pandemia del coronavirus en España que está derivando en la fijación de restricciones en numerosas comunidades autónomas que perjudican directamente a los locales de noche por las limitaciones de horarios y aforos.

Y esta preocupación es especialmente preocupante en la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche), que estima que desde el estallido de la pandemia en marzo del año pasado el sector del ocio nocturno, que engloba discotecas y bares de copas, ha pasado de los 16.500 negocios que había antes de la Covid a apenas unos 8.580 locales.

Según los datos facilitados a Economía Digital, un total de 7.920 discotecas y bares de copas han tenido que verse obligados a echar el cierre como consecuencia del impacto de las restricciones decretadas por la Covid desde que irrumpió el virus, lo que supone que ha desaparecido ya el 50% del sector del ocio nocturno español.

Pérdidas de entre 225.000 euros en bares musicales y 550.000 euros en discotecas

Y este dato se explica porque los locales llevan pérdidas acumuladas por empresa entre los 225.000 euros de los bares musicales y de 550.000 euros de las discotecas, tal y como reflejan los datos de la patronal. Si la facturación funcionando como cafeterías, hasta ahora apenas significaba un 30% de rendimiento económico habitual, con los nuevos recortes, la facturación actual del sector a nivel nacional no alcanza ni el 20%, sostienen en la organización.

Actualmente están abiertos el 30% de los locales, unos 3.000, principalmente bares de copas y locales de pequeño formato.

Con respecto a las ayudas recibidas por el sector, desde España de Noche apuntan que las que se han concedido hasta ahora no alcanzan ni el 6% de las pérdidas y gastos a los que solo en 2020 tuvieron que hacer frente.

Impacto económico… y estrés



Más allá de la afectación de la quinta ola a nivel económico especialmente, desde la patronal explican a Economía Digital que hay estrés psicológico entre los empresarios y los trabajadores que ven con incertidumbre septiembre con la falta de apoyo y soluciones por parte del Gobierno central y sus gobiernos regionales.

A ello se suma que con la progresiva reapertura antes de la quinta ola se rescató a más trabajadores que ahora con el nuevo cierre se han vuelto a quedar sin trabajo y con dificultad para reubicarse laboralmente.

Exige el certificado Covid

En este contexto, España de Noche ha criticado en un comunicado que el Gobierno central no diera luz verde en la Comisión Interterritorial al pasaporte Covid de la Unión Europea para crear burbujas de ocio seguro, y reclama su implantación “inmediata”, adoptando las medidas normativas que sean necesarias para recuperar la actividad de los locales de ocio.

No obstante, fuentes gubernamentales han confirmado a Economía Digital que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó a los líderes autonómicos en la Conferencia de Presidentes del pasado viernes que está previsto instaurar el certificado verde desde septiembre, pero se posterga para evitar protestar y descontento, dando un “voto de confianza” en los jóvenes.

España de Noche exige la instauración del pasaporte Covid como barrera para combatir los botellones y fiestas ilegales, así como para poder planificar la desescalada inmediata de las pymes del sector recreativo, que después de 500 días de cierre y severas restricciones acumulan pérdidas de hasta 550.000 euros.

El sector ya lanzó esta propuesta en la pasada edición de Fitur, cuando planteó la posibilidad de crear las burbujas de ocio seguro utilizando los certificados sanitarios, carnets de vacunación y los test de antígenos como manera de garantizar la seguridad sanitaria de los locales de ocio

Critica la “mala gestión” del Gobierno y su “incapacidad” para coordinar

Por ello, desde España de Noche no entienden las reticencias del Ministerio de Sanidad sobre esta herramienta y recuerdan al ejecutivo de Pedro Sánchez que la quinta ola y el estallido de contagios entre la población juvenil ha sido el resultado de la “mala gestión” del Gobierno central y de su “incapacidad para coordinar con las comunidades autónomas” el final del estado de alarma, que termino provocando un “auténtico caos asociado a la pésima planificación del del toque de queda y a la proliferación del botellón y del descontrol del ocio juvenil”.

“Por desgracia el caos de los botellones, las fiestas clandestinas de graduación, San Juan y la llegada de las vacaciones, que ha tenido consecuencias desastrosas y provocado una quinta ola del Covid que podría haberse evitado perfectamente“, denuncia España de Noche, tal y como advirtió un mes antes de que finalizara el Estado de alarma.

Por ello, la patronal de los locales de ocio no da crédito y asegura que apelar a la equidad y a la no discriminación para resistirse a aplicar el carnet de vacunación resulta “una broma de mal gusto que demuestra la desconexión de los políticos con el mundo real”.

“Plantear que el certificado sanitario no se puede utilizar hasta que no esté toda la población vacunada, es una ocurrencia sin sentido, porque en ese momento ya no hará falta para nada el carnet de vacunación, teniendo en cuenta que la Unión Europea creo este certificado, precisamente para acelerar la recuperación progresiva de la movilidad y de la actividad económica asociada”, remarcan desde la federación, que recuerdan que un 75% de la población diana de más de 12 años ya está vacunada con primera dosis.