Ómicron provoca un frenazo en las reservas turísticas y dispara las cancelaciones para Navidad

España recibió más de 5,1 millones de turistas internacionales en octubre, frente a un millón del mismo mes de 2020, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde Reino Unido llegaron 953.348 turistas (el 18,6% del total), seguido por Alemania, que aporta 927.906 turistas y Francia, 750.491 turistas.

Pese a estas buenas cifras, el mes de noviembre lo ha protagonizado la nueva oleada de casos de COVID-19 que azota al centro y norte de Europa. ¿Y ahora qué? ¿Seguirán llegando turistas a nuestro país?

Las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina, temporada alta para el sector del turismo, las aerolíneas o la restauración, pero el empeoramiento de la situación epidemiológica en buena parte de Europa podría truncar las expectativas del sector de cara a la temporada navideña.

Las variantes son un problema que siempre estará presente mientras siga circulando el virus, según Margarita del Val

Alemania ha alcanzado cifras récord que no se habían registrado en ningún momento de estos casi 2 años desde que irrumpiera la pandemia.

En una reciente entrevista para Business Insider España, Margarita del Val, viróloga del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) señaló que a España no le iba a afectar esta situación particularmente.

“Nos detraerá de viajar allí, a lo mejor, por si te pilla una cuarentena o te da una apendicitis y el hospital está lleno. Afectarnos como país, como sociedad, no tiene por qué”, afirmaba.

Turistas británicos en un aeropuerto de Portugal. EFE/EPA/LUIS FORRA

Sin embargo, del Val admitía que las variantes sí que pueden preocupar, aunque es un problema que siempre estará presente “mientras el virus siga circulando” y que, para ella, no es el problema fundamental porque la infección natural proporciona una inmunidad muy amplia.

“Si después de estar vacunados el virus sigue circulando, cada vez que nos infectemos, reconoceremos más partes de ese virus. Tendremos una memoria inmunitaria reforzada en potencia y más amplia en capacidad de reconocimiento. Por lo tanto, cada vez estaremos un poco mejor protegidos”, asegura.

La irrupción de ómicron con la Navidad a la vuelta de la esquina acaba con las predicciones del Gobierno

Cuando parecía que la pandemia remitía, la llegada de ómicron, la variante procedente del Sur de África, ha vuelto a alterar la aparente calma y ha puesto en jaque, una vez más, al sector más machacado desde el principio, el turismo.

Tras un buen verano, las empresas del sector volvían a confiar en la campaña de navidad y, desde hace meses, el pronóstico era positivo dado el incremento de las reservas.

Pero con la nueva variante se antoja ya imposible alcanzar las previsiones que dio Pedro Sánchez a comienzos de verano, cuando esperaba registrar 50 millones de visitas a final de año. Ahora, con las fiestas a la vuelta de la esquina, la cosa podría haber cambiado.

Si la pandemia ha demostrado algo es que es imprevisible, por lo que el Ejecutivo anunció hace un mes sus predicciones y señaló que espera cerrar el año con 30,5 millones de visitantes: un 50% más que en 2020 y un 60% menos que en 2019. O lo que es lo mismo, 10 millones más que en 2020, pero 50 millones menos que en 2019.

Las empresas del sector ya notan un aumento considerable de las cancelaciones

“El invierno pasado ya vivimos uno de los picos que tuvo lugar en el Mediterráneo y adaptamos nuestras medidas de sanidad e higiene de manera adecuada para continuar ofreciendo el más alto nivel de protección a nuestros pasajeros y tripulación, que es lo que haremos durante este rebrote”, asegura Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros en España. La compañía exige que todos los pasajeros por encima de 12 años tengan la pauta completa de vacunación para poder embarcar, como medida preventiva frente al virus.

Fuentes de NH Hotel Group aseguran a Business Insider España que, por ahora y teniendo en cuenta las circunstancias, las previsiones para el puente de diciembre y la campaña de Navidad son positivas. Aunque no han alcanzado los niveles de las navidades de 2019, la previsión de ocupación a día de hoy es más alta que en 2020.

“Estamos a expensas de la evolución de la situación sanitaria y de las posibles restricciones que se implanten”

“Estamos a expensas de la evolución de la situación sanitaria y de las posibles restricciones que se implanten. Debemos tener prudencia y paciencia hasta que las autoridades médicas evalúen la peligrosidad de la nueva cepa y el papel de las vacunas existentes frente a ella”, añaden. De momento, aseguran, no ha habido anulaciones significativas ni descartan un aumento de última hora en las reservas.

Sin embargo, la cadena hotelera RIU admite haber notado un frenazo en las nuevas reservas, además de una cantidad considerable de cancelaciones. “Es pronto para valorar cómo evolucionará en las próximas semanas y, por lo tanto, también es pronto para saber si mantendremos las buenas previsiones que había para Navidades”, indican a este medio, aunque señalan que el puente de diciembre no parece haberse visto afectado por la misma.

Guillermo Gaspart, CEO y fundador de BYHOURS, considera que el principal afectado de esta nueva variante es el sector MICE. “La incertidumbre hace que las empresas retrasen y cancelen muchos de los viajes o eventos que tenían previstos”, apunta. Aunque cree que el turismo vacacional en Europa también se verá afectado estas Navidades, considera que podrá recuperarse rápido y que el doméstico puede seguir manteniendo la esperanza.

La directora de operaciones de Weekendesk, Brigitte Hidalgo, apunta a una desaceleración de las ventas con respecto a la campaña navideña de 2019 del 36%. “Las noticias que van apareciendo sobre pasaporte COVID en diversas regiones y nuevas variantes como ómicron hacen que notemos un incremento en las cancelaciones de 4 puntos versus semanas anteriores”, indica.

Dr. Patrick Andrae, cofundador y CEO de HomeToGo, considera que todavía no se puede predecir cómo afectará ómicron a los viajes en la temporada navideña, aunque prevén que se mantendrá la tendencia de estancia a destinos domésticos cercanos.

El centro de vacunación de La Farga, en L’Hospitalet (Barcelona). EFE/Andreu Dalmau.

Desde Destinia también admiten que las variantes suponen un palo para el sector, aunque puntualizan que, en este caso, a lo que más va a afectar va a ser al turismo internacional y no tanto al nacional.

“Ómicron no nos ha hecho bajar nuestras previsiones de cierre de año, aunque sabemos que va a haber cancelaciones. En los últimos días, sí que hemos visto que han aumentado ligeramente las cancelaciones de los españoles, pero lo que más se ha notado ha sido en turistas que iban a viajar al extranjero”, explican.

Por ejemplo, el 26% de las reservas de españoles para Portugal durante el puente se han cancelado ya, pero creen que todo eso se va a reconducir al mercado doméstico. También observan focos de cancelaciones de británicos para España y Portugal, y de franceses para Marruecos.

Leer más: El Reino Unido pedirá tests de Covid negativos para frenar la variante Ómicron

“Soy optimista por naturaleza y, de momento, creo que debemos ser prudentes porque no podemos aventurar qué alcance puede llegar a tener esta variante”, comenta Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Group. “Lamentablemente, no es la primera ola que sufrimos y considero que es importante destacar que en España hemos sido un ejemplo de responsabilidad por el alto porcentaje de vacunación con respecto a otros países. Sin embargo, no debemos confiarnos y animo a todos a vacunarse, con las segundas y terceras dosis según cada caso”.

Sin rebajas por Navidad: el precio de los hoteles se duplicará durante el puente de la Constitución y se triplicará en Navidad

Con respecto a los precios, Sarasola puntualiza que no son partidarios de rebajar las tarifas o de entrar en la guerra de precios por la llegada de esta nueva variante.

Según los datos de la consultora Simon-Kucher & Partners, el precio de los más de 500 hoteles analizados se duplicará durante el puente de la Constitución y se triplicará en Navidad respecto a otros fines de semana en los principales destinos de España.

Tal y como revela el informe de la consultora, las mayores subidas se registran en el archipiélago canario, donde el precio llega a cuadriplicarse.

Las restricciones adoptadas en diversos países europeos pueden afectar negativamente a la demanda, aunque esto también podría aumentar el tráfico tanto de turistas nacionales que rechazan viajar al extranjero como de viajeros internacionales que escapan de las restricciones en origen.

Noticia original: Business Insider

Autora: Andrea Gómez Bobillo