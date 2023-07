Más de 1,5 millones de españoles buscan trabajo además de los parados registrados en el SEPE

Más de 1,5 millones de personas están registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como demandantes de empleo pero no aparecen como contabilizados como parados registrados. De acuerdo con las últimas cifras conocidas esta semana, hay 4,2 millones de personas registradas en los servicios autonómicos de empleo, de las cuales 2,6 millones aparecen como parados registrados en sentido estricto.

El paro registrado se encuentra ahora mismo en mínimos de hace 15 años, desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, con 2.688.842 desempleados apuntados en las oficinas. Sin embargo, esto es lo que formalmente se conoce como paro registrado. Más allá de estas cifras encontramos a demandantes de empleo que, por ejemplo, tienen una disponibilidad limitada o piden un empleo específico.

Si sumamos a esos 2,6 millones de parados registrados los que aparecen en esas categorías, y que desglosa el SEPE, vemos que en junio había 284.158 trabajadores con disponibilidad limitada, además de los 30.004 que requieren empleos específicos. En el primero de los casos, explican desde el organismo, se refiere a demandantes, sin empleo, que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo.

Un millón ya tiene relación laboral

Además, habría que sumar el más de millón de personas que están registrados en el SEPE pero que ya tienen relación laboral o aparecen como ocupados. En este caso, se trata de personas que bien aspiran a compatibilizar el puesto de trabajo que ya tienen con otros (pluriempleo) o que quieren mejorar el que ya tienen. En total, en junio se registraron 1.053.882 españoles en estas categorías, 70.729 más que en mayo.

Algunas organizaciones, como la CEOE, ya requieren que se contabilice, además del paro registrados, aquellos con disponibilidad limitada o que requieren empleos específicos. «Pese a tener la cifra más baja desde 2008, el desempleo se sitúa en España en 2.688.842 personas, con la tasa más alta del entorno europeo, sin tener en cuenta los desempleados con disponibilidad limitada o demanda de empleo específica, que situarían el desempleo real en 3.212.002 personas«, indicaron desde la patronal en su análisis de los datos de empleo conocidos esta semana.

A pesar del desglose detallado que hacen los servicios de empleo, el Gobierno aún no ha incluido los datos de aquellos trabajadores que tienen un contrato fijo discontinuo pero que se encuentran en su periodo de inactividad. Si bien se comprometieron a hacerlo antes del verano, la depuración de los datos se ha complicado. «No ha ayudado en el trabajo los cambios que se han producido como consecuencia de las elecciones en los Gobiernos autonómicos», explicó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. «No estamos en disposición de ofrecerles los datos completamente depurados y seguiremos trabajando para tenerlos cuanto antes», se justificó.

¿Dónde están los fijos discontinuos?

En este sentido, desde el Gobierno negaron que ahora, gracias al potenciamiento que se ha dado a la figura del fijo discontinuo, pueda ser más certero y cercano el dato de demandantes de empleo. Precisamente los fijos discontinuos inactivos podrían estar incluidos en las categorías de demandantes de empleo ocupados o que ya tienen una relación laboral.

«Esa es una categoría heterogénea y no puede decirse que sea una mejor radiografía que el paro registrado. Entre otras cosas, tenemos desde trabajadores a tiempo parcial que buscan mejorar su empleo, personas que simplemente quieren un mejor empleo o buscan un cambio de empresa», detalló el ‘número dos’ de la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. «Por lo tanto, hay toda una serie de elementos que no son parados y no están los fijos discontinuos en situación de actividad», insistió Pérez Rey.

A juicio del Gobierno, estas categorías están aumentando su cuantía no porque haya más fijos discontinuos en situación de inactividad, sino porque hay más confianza de que se puede encontrar un mejor trabajo gracias a la buena marcha de los datos de empleo.

La Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE es la que mejor se aproxima a los datos de ocupación y desempleo real. Quedan tres semanas para que conozcamos las cifras correspondientes al segundo trimestre, pero en el primero había 3,1 millones de parados y 20,4 millones de ocupados.