¿Están locos en el Círculo de Empresarios? El 6,5% de los españoles ya se jubila más allá de los 66 años

La propuesta del Círculo de Empresarios de llevar la edad de jubilación hasta los 72 años, más allá de los 66 años y cuatro meses de la actualidad -llegará a los 67 en 2027- ha soliviantado a todos los agentes sociales. Ni los empresarios, ni sindicatos ni el Gobierno avalan la medida, que buscaría hacer más sostenible el sistema de las pensiones al retrasar los pagos de la pensión y aumentar los ingresos por cotizaciones alargando la edad laboral.

Pero no es ninguna locura: el 6,5% de los nuevos jubilados en 2022 se retiraron con 67 o más años en 2022, más allá de la edad legal y de la media del sistema (64,8 horas). De acuerdo con los datos oficiales de la Seguridad Social sobre altas en la jubilación, el grueso de los españoles sigue haciéndolo a los 65 años (35,14%), la edad legal hasta la reforma que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011. De hecho, sigue siendo posible hacerlo a esa edad y sin ningún recorte en la cuantía de la jubilación si se cuenta con al menos 37 años y nueve meses cotizados.

Yendo al detalle, al menos 6.372 trabajadores se retiraron con 70 o más años el año pasado, un 1,94% de los nuevos jubilados. Y este año, hasta mayo, ya lo han hecho 3.192 personas, un 2,32% de las jubilaciones.

Mejores pensiones a los 70 que a los 69

En términos de cuantía económica, las pensiones de los que se retiran a los 70 están sensiblemente por encima de la cuantía media de las nuevas jubilaciones: 1.532,51 euros al mes en 2022 (frente a los 1.426,75 de media) y 1.509,15 euros al mes en lo que llevamos de 2023 (la media es de 1.474,82). En general, las diferencias son cuantiosas entre quienes se jubilan a los 69 años y quienes lo hacen a los 70: los primeros se retiraron en 2022 para obtener una media de 1.079,65 euros al mes. Quienes han salido del mercado de trabajo en 2023 lo hacen con una cuantía media de 1.178,63 euros.

A partir de los 70, las casuísticas son más diversas y Seguridad Social no distingue entre las distintas edades, pero las cuantías medias son notablemente más bajas que la media: 920,60 euros, en el caso de 2022, y 955,37 en 2023.

El Gobierno descarta la propuesta del Círculo

Cuestionadas al respecto, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quitan valor a la propuesta del Círculo de Empresarios: «Nosotros siempre hemos defendido que los 67 años es una adecuada y suficiente y que lo hay que hacer es acercar la edad efectiva a la edad legal con medidas como las que hemos hecho, sobre todo en la primera parte de la reforma de pensiones».

El ministro José Luis Escrivá propuso incentivos para promover una jubilación más allá de la edad legal. A mediados de mayo el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que permite combinar aumentos porcentuales de la pensión y la percepción de un pago único a la hora de jubilarse, en el caso de retrasar voluntariamente el acceso.

Los ministros de Universidades, Joan Subirats; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y Consumo, Alberto Garzón. EFE/ Mariscal

De acuerdo con los datos que aportó entonces Seguridad Social, en 2022 el 5,4% de los nuevos pensionistas optaron por retirarse más tarde. Y, en el primer trimestre de este año, el porcentaje había subido al 7,8%.

Patronal y sindicatos, en bloque

Los sindicatos y la patronal, que no consiguieron ponerse de acuerdo en la segunda pata de la reforma de las pensiones, sí han hecho ahora frente común para mostrar su postura contraria. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, fue muy crítico durante una intervención en la Asamblea General de la patronal Cepyme: «Nosotros estamos en el diálogo social, en el pacto de Toledo, tenemos los acuerdos que son y CEOE y Cepyme están en lo que estos órganos de Gobierno han decidido. No nos representa nadie más«, subrayó. Además, el empresario vasco criticó que «se están metiendo debates en el marco de la campaña electoral que, en este caso, los representantes institucionales de los empresarios no los hemos planteado».

UGT ha calificado de «temeridad» la propuesta del Círculo de Empresarios y defiende que las últimas reformas del sistema ya garantizan su sostenibilidad. «La propuesta del Círculo de empresarios parece haber olvidado que los ajustes que se centran exclusivamente en la reducción del gasto, que hacen las pensiones públicas insuficientes, son injustos y provocan sufrimiento y pobreza en las capas más humildes de nuestra sociedad, las que no pueden acudir a los sistemas privados», ha detallado el sindicato en un comunicado.

Para CCOO, se trata de un «disparate, desbarre e improcedencia». «Los que están en el Círculo de Empresarios no se han subido a un andamio en su vida, ni han estado en una caja de un supermercado, ni reponiendo baldas, ni han bajado a la mina, ni han salido a pescar, ni han trabajado en el campo. Aquí se dicen unas tonterías de marca mayor», ha asegurado en declaraciones desde Barcelona el secretario general del sindicato, Unai Sordo.

De acuerdo con cálculos de Fedea, el gasto medio en pensiones se disparará por encima del 15% del PIB en 2050, en tanto que los ingresos no conseguirán crecer al mismo modo, por lo que cerrará con un déficit del 5% en 2050. Según un informe del Observatorio sobre el sistema público de pensiones de la Universidad de Valencia de 2021, con los cambios que se introdujeron en ese año (es decir, sin contar la segunda pata de la reforma de pensiones aprobada a principios de año), aumentar en un año la edad legal de jubilación podría suponer un ahorro del 5,69%.