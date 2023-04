Esta es la pensión que puedes cobrar si has cotizado menos de 15 años

La solicitud de la pensión de jubilación está abierta a todas las personas afiliadas a la Seguridad Social y su objetivo es permitirles disfrutar de una nueva etapa. Para poder cobrar una pensión contributiva y jubilarse, además de cumplir con la edad ordinaria de jubilación, es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años, de los cuales al menos dos deben estar dentro de los últimos 15 años.

Aquellos que no cumplan con esta condición pueden optar por la pensión no contributiva de jubilación, que asegura una prestación económica y otros servicios a los ciudadanos mayores de 65 años en situación de necesidad, aunque no hayan cotizado lo suficiente.

Pensión a la que tienes derecho con menos de 15 años cotizados

Si una persona no ha cumplido con los años de cotización necesarios para acceder a la pensión de jubilación contributiva, existe la posibilidad de solicitar la pensión de jubilación no contributiva. Para ello, es necesario cumplir con una serie de requisitos, tanto generales como específicos:

Tener 65 años o más

o más Haber residido en Españ a durante al menos 10 años. De estos 10 años, se requiere que los últimos dos hayan sido continuos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión

a durante al menos 10 años. De estos 10 años, se requiere que los últimos dos hayan sido continuos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión No tener ingresos anuales superiores a 6.784,54 euros, varía según el número de personas en la unidad familiar

Cuál es la cuantía de esta pensión

En 2023, las cuantías de las pensiones no contributivas de jubilación no han variado con respecto a mediados de 2022, están repartidas en 12 mensualidades y dos pagas extraordinarias: