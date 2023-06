En España, para acceder a la pensión de jubilación es imprescindible cumplir con un seguido de requisitos. Entre ellos, los años de cotización. La Seguridad Social exige haber cotizado durante un mínimo de 15 años. Además, dos de estos años deben estar comprendidos en los 15 anteriores al momento de solicitar la pensión.

No obstante, es posible que no todas las personas hayan podido cotizar los años exigidos por la Seguridad Social, como es el caso de las amas de casa, las personas que no han podido trabajar por enfermedad o accidente o aquellos que hayan dejado un empleo para poder atender a los hijos.

Esta es la pensión que puedes pedir si solo has cotizado un año

Si solo has cotizado durante un año, debes saber que puedes solicitar la pensión no contributiva de jubilación. Esta es una prestación que pueden recibir aquellas personas que se encuentren en una situación de necesidad y que no tengan los aportes suficientes para poder recibir una pensión contributiva.

La cuantía de la pensión no contributiva es notablemente menor. Foto Canvas

Para poder acceder a esta prestación, también hay que cumplir con un seguido de requisitos, tanto generales como específicos:

Personas con una residencia legal en España durante al menos 10 años.

durante al menos 10 años. Tener 65 años o más.

o más. Los ingresos, en cómputo anual, no pueden superar los 6.784,54 euros anuales.

La cuantía anual de la pensión no contributiva ronda los 6.784,54 euros (484,61 euros mensuales), aunque el importe a cobrar dependerá de los ingresos anuales del solicitante. La cuantía anual se divide en 14 pagas, que incluyen 12 mensualidades y 2 pagas extraordinarias.

Esta pensión tiene carácter vitalicio y se percibe hasta el fallecimiento del beneficiario, siempre y cuando el pensionista siga cumpliendo los requisitos establecidos.