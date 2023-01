Pensión por incapacidad permanente: todos los mitos

Los trabajadores que sufren una enfermedad o un accidente que reduce o anula su capacidad laboral cuentan con la opción de solicitar la pensión por incapacidad permanente, un subsidio concedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En concreto, el organismo distingue entre cuatro grados de incapacidad, que dan derecho a la correspondiente prestación económica.

El grado más bajo es la incapacidad parcial , que hace referencia a aquella que causa en el trabajador una disminución superior al 33% para desarrollar su actividad profesional. A continuación, se encuentra la incapacidad total, que inhabilita al trabajador para su profesión habitual, pero puede dedicarse a otra distinta.

Entre los grados más elevados destaca la incapacidad absoluta, que inhabilita al trabajador para toda profesión, y la gran invalidez, cuando requiere la asistencia de otra persona para llevar a cabo los actos más esenciales del día a día.

Incapacidad. Foto: Pixabay.

Precisamente, las condiciones para solicitar esta prestación varía en función del tipo de incapacidad. Sin embargo, para optar a la prestación es indispensable estar dado de alta en la Seguridad Social, no haber alcanzado la edad legal de jubilación y en caso de enfermedad común, cumplir con el periodo de cotización exigido para cada grado de incapacidad permanente.

En relación con la cuantía depende según la gravedad, correspondiendo a la primera una indemnización de 24 mensualidades de la base reguladora y, a la última, el 55% o el 100% de la base reguladora más un complemento.

Este tipo de pensiones se abonan en 14 pagas mensuales con dos extraordinarias, pero las que provienen por un accidente laboral o una enfermedad profesional se pagan en 12 mensualidades, ya que las extraordinarias de junio y noviembre se prorratean a lo largo del año.

En el caso de la incapacidad permanente de gran invalidez las cuantías para el 2023 se sitúan en los 1.452,60 euros para las personas con un cónyuge a cargo; 1.174,62 euros, si no se tiene cónyuge, y 1.114,83 euros, si se tiene un cónyuge a no cargo.

Sin embargo, los beneficiarios de la pensión de incapacidad absoluta o total con una edad de 65 años verán incrementadas las cuantías hasta los 966,19 euros, si se tiene un cónyuge a cargo; 783,04 euros, si no se tiene cónyuge, o 743,22 euros, si se tiene un cónyuge a no cargo.

Mientras que para las personas que perciban una pensión de incapacidad total con una edad comprendida entre los 60 y los 64 años el importe alcanzará los 905,86 euros, si tienen un cónyuge a cargo, se situarán en los 732,59 euros, si no lo tienen, y en los 714,14 euros, si tienen un cónyuge a no cargo.

Por último, las personas con una incapacidad total derivada de una enfermedad común y tengan menos de 60 años percibirán 577,22 euros, independientemente de si tienen un cónyuge a cargo o no.

Mitos sobre la pensión por incapacidad permanente

Uno de los principales mitos en torno a la prestación es la prohibición de trabajar, tal y como destaca el portal Tododisca. Trabajar y percibir la prestación de forma simultánea es posible, siempre y cuando se cumplan los requisitos y los límites asociados a cada grado de incapacidad permanente.

Tampoco se obtiene un certificado de discapacidad del 33% cuando se tramita la incapacidad permanente. Sin embargo, actualmente el Gobierno está barajando esta opción, por lo que quizás podría cambiar en un futuro no muy lejano. En esta línea, no es posible cobrar una pensión contributiva de incapacidad permanente y una prestación en la modalidad no contributiva a la vez.