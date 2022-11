Pensión por incapacidad permanente: esto es todo lo que puede cobrar un autónomo

Con el objetivo de cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando por enfermedad o accidente ve reducida o anulada su capacidad laboral, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) concede la pensión por incapacidad permanente.

En concreto, el organismo distingue entre cuatro grados de incapacidad, que dan derecho a la correspondiente prestación económica. Mientras que la incapacidad parcial ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión, la incapacidad total inhabilita al trabajador para su profesión habitual, pero puede dedicarse a otra distinta.

Sin embargo, la incapacidad absoluta inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio y la gran invalidez se concede cuando el trabajador necesita la asistencia de otra persona para llevar a cabo los actos más esenciales de su día a día.

¿Qué autónomos pueden cobrar la prestación?

Los trabajadores por cuenta propia pueden acceder a esta prestación siempre que «hayan mejorado voluntariamente la acción protectora incorporando las contingencias por accidente de trabajo (AT) y enfermedad profesional (EP), o las tengan cubiertas de forma obligatoria y, además, previa o simultáneamente, hayan optado por acogerse a la cobertura de la prestación por incapacidad temporal», tal y como explica la Seguridad Social.

En este sentido, cabe destacar que se considera accidente de trabajo «el ocurrido consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial». Tienen tal consideración:

Los ocasionados en actos de salvamento, cuando tengan conexión con el trabajo.

Las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo, cuando tengan conexión con el mismo.

Las enfermedades, no consideradas profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo.

Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado al paciente.

Accidente in itinere



Sin embargo, la Seguridad Social aclara que no se considerará accidente de trabajo el que se deba a «fuerza mayor extraña al trabajo», o bien, se haya ocasionado por una imprudencia del empleado.

Por otro lado, califica la enfermedad profesional como aquella que se contrae como «consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia en la actividad, en virtud de la cual, el trabajador está incluido en el campo de aplicación de este régimen especial, provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las actividades especificadas en la lista de enfermedades profesionales, con las relaciones de las principales actividades capaces de producirlas, anexa al RD 1299/2006, de 10 de noviembre».

¿Cuánto se cobra?

«La cuantía de la pensión se obtiene de aplicar un porcentaje a la base reguladora que corresponda, según la causa que origine la incapacidad», concreta la Seguridad Social. En cuanto a la base reguladora, si la incapacidad deriva de contingencias profesionales, es decir, por riesgos asociados al trabajo que cuando se materializan incapacitan al empleado, será equivalente a la base de cotización del trabajador cuando se produzca el hecho que dé lugar a la prestación económica.

En el caso de la incapacidad permanente parcial, únicamente se protege si deriva de contingencias profesionales. En este sentido, la Seguridad Social concreta que se considera incapacidad permanente parcial cuando «sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 50% de su rendimiento normal para dicha profesión sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de aquélla».

En el caso de la incapacidad permanente total, se incrementará en un 20% de la base reguladora que se tenga en cuenta para determinar la cuantía de la pensión. No obstante, el pensionista ha de reunir una serie de condiciones: tener una edad igual o superior a los 55 años, no ejercer una actividad retribuida por cuenta propia o ajena y no ser titular de una explotación agraria o marítimo-pesquera o de un establecimiento mercantil o industrial.

Cabe destacar que la prestación de incapacidad permanente total puede ser substituida por una cantidad a tanto alzado, «equivalente a 40 mensualidades de la base de cotización del trabajador en la fecha del hecho causante de la prestación», detalla la Seguridad Social.