En España, para poder cobrar la pensión de jubilación hay que cumplir con un seguido de requisitos que tienen que ver con la edad y con la cotización. El principal objetivo de la prestación que ofrece la Seguridad Social es recoger los réditos obtenidos para disfrutar de esa nueva etapa.

La edad de jubilación legal en 2023 es a los 66 años y 4 meses y acreditar al menos 15 años de cotización, de los cuales, al menos dos deben haberse cotizado en los últimos 15 años. Pero, qué sucede cuando una persona no llega al periodo mínimo de cotización y tan solo tiene 10 años.

Esta es la pensión que puedes cobrar si cotizas 10 años

En este caso, no se puede acceder a la jubilación tradicional, y no queda otra opción que gestionar una pensión no contributiva, que asegura “una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente”, dice la web del Imserso citado por El Economista.

Los jubilados cuentan con diferentes tipos de pensiones según sus períodos de cotizaciones. Foto: Drazen Zigic – Freepik.

Para acceder a esta prestación es necesario, además de acreditar los 10 años de aportes -de los que dos deben ser anteriores a la jubilación-, hay que tener por lo menos 65 años y ser residente en España.

Esta pensión no contributiva solo es para las personas que tengan ingresos máximos de 6.784,54 euros anuales, una cantidad que cambia si conviven dos personas (que sube a los 11.533,72 euros) o a 28.834,30 euros si tienen mayores o menores a cargo.

Esto es lo que cobrarás de jubilación si solo cotizas 10 años

La cuantía de esta pensión es de 484,61 euros, o sea de 6.784,54 euros al año. Pero si se cobra en un 25%, el monto se reduce a los 121,15 euros.

Pero si en la unidad familiar hay dos beneficiarios de este tipo de pensión cada uno puede recibir 411,92 euros al mes, o sea unos 5.766,86 euros.