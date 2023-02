Pensión no contributiva: la razón por la que te pueden quitar hasta 363 euros

Las pensiones no contributivas son las que se conceden a las personas que, sin haber cumplido los requisitos de cotización necesarios, se encuentran en una situación de necesidad y carecen de recursos suficientes para su subsistencia. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de invalidez y jubilación.

Con la subida de las pensiones no llevada a cabo por el Gobierno, a través de un pacto con EH Bildu, el importe de estas han ascendido hasta los 484,61 euros al mes, es decir, 6.784,54 euros al año, divididos en 14 pagas. No obstante, no significa que esta sea la cuantía que cobrarán todos los beneficiarios de una pensión no contributiva. Te explicamos el por qué.

Razón por la que te pueden quitar 363 euros de la pensión

La cantidad que se recibe por alguna de las dos pensiones contributivas se calcula en función de las rentas personales del solicitante y de la unidad económica de convivencia. Como hemos explicado anteriormente, la pensión no contributiva íntegra es de 484,61 euros mensuales, aunque hay que tener en cuenta que la pensión mínima es del 23%, es decir, de 121,15 euros al mes, lo que supone una diferencia de 363,46 euros.

Dinero y calculadora.

Además, dependiendo de si en una misma familia conviven más de un beneficiario de pensión no contributiva, el importe individual para cada uno de ellos será distinto: 411,91 euros al mes sí coinciden dos personas beneficiarias y 387,68 euros al mes sí coinciden tres o más personas.

Por último, en el caso de las pensiones no contributivas de invalidez, se pueden incrementar hasta un 50% a las personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 75% y acrediten la necesidad de ayuda de otra persona para los actos básicos de la vida. Estas pensiones ascienden en 2023 a 726,9 euros al mes.