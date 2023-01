Pensiones no contributivas: toma nota de las novedades de 2023

Este año tanto las pensiones contributivas como las no contributivas suben. En el caso de las contributivas, lo harán un 8,5%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital subirán de forma extraordinaria un 15% como una de las medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

Las pensiones no contributivas son las que se conceden a las personas que, sin haber cumplido los requisitos de cotización necesarios, se encuentran en una situación de necesidad y carecen de recursos suficientes para su subsistencia. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de Invalidez y Jubilación.

Requisitos

Para poder percibir una de estas pensiones hay que cumplir con una serie de requisitos, según recoge Bankinter en su blog:

Personas con una residencia legal en España .

. Los ingresos, en cómputo anual, no pueden superar los 6.784,54 euros anuales.

Asimismo, también existen unos requisitos específicos para cada una de las pensiones:

Jubilación : Tener 65 o más años y residir actualmente en territorio español, y haberlo hecho durante 10 años, en el período que media entre los 16 años y la de devengo de la pensión, de los cuales 2 han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud .

: Tener 65 o más años y residir actualmente en territorio español, y haberlo hecho durante 10 años, en el período que media entre los 16 años y la de devengo de la pensión, de los cuales 2 han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud Invalidez: Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65% y tener entre 18 y 65 años de edad. Además, será necesario residir actualmente en territorio español y haberlo hecho durante un período de 5 años, de los cuales 2 han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Pensiones.

Como novedad, para 2023, habrá un complemento de pensión de 525 euros anuales para aquellas personas pensionistas que acrediten no tener vivienda en propiedad y residir en una vivienda alquilada que no pertenezca a ningún familiar. En España hay casi 450.000 personas beneficiarias de una pensión no contributiva.