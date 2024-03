La senadora del PP María Emma Buj preguntó este martes a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, si no destina más ayudas en materia laboral a Teruel, Soria y Cuenca por su «dependencia sistémica» de los partidos nacionalistas, una insinuación a la que Saiz respondió reprochando a los ‘populares’ su labor de oposición de «tierra quemada».

El choque dialéctico tuvo lugar durante la sesión de control en el Senado, donde Buj preguntó a Saiz cuándo tiene previsto el Gobierno elevar al máximo las ayudas de funcionamiento para las provincias de Teruel, Soria y Cuenca.

La Unión Europea permite que las provincias con menor densidad de población puedan recibir determinadas ayudas para favorecer la implantación de la población en el territorio. Al respecto, el Gobierno aprobó ayudas a la contratación en Cuenca, Teruel y Soria, las tres provincias que en España encajan en el umbral fijado por la Comisión Europea.

Pero, según denunció la senadora del PP, dicho apoyo podría ser mayor del que ahora brinda el Ejecutivo central, por lo que se preguntó si detrás de esta «dejadez» se encuentran los pactos del Gobierno con las fuerzas independentistas.

«Siempre elige pactar con los partidos nacionalistas, que se alimentan políticamente del agravio y el privilegio a partes iguales, y no sabemos si a lo mejor no quieren aplicar en Cuenca, Soria y Teruel unas ayudas que no pueden aplicar en otras partes del territorio», lanzó Buj a Saiz.

Al hilo, exigió que la ministra aclare «qué le diremos a Europa cuando nos pregunte», si bien añadió que «sabemos que la Fiscalía Europea ha abierto investigación por los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por los gobiernos que presidieron el hoy ministro de Política Territorial y nada menos que la tercera autoridad del Estado», en alusión clara a Ángel Víctor Torres y Francina Armengol por la polémica con la compra de mascarillas en pandemia. «Todo lo demás, ya es difícil que sorprenda en Europa. Ya llega tarde la dimisión de la señora Armengol», apuntaló Buj.

Tierra quemada

Al respecto, Elma Saiz criticó la «oposición de tierra quemada» del PP, que «no está a la altura de este país».

También denunció que la propia Buj presentó en su Ayuntamiento una propuesta «plagada de errores que tuvo que ser enmendada» por el PSOE porque «no sabía ni diferenciar lo que son las ayudas a la inversión de otras ayudas», lo que es «especialmente desalentador para los turolenses». Asimismo, le echó en cara que «usted se dejó la transparencia en casa y no colaboró» con la Justicia de Aragón «cuando le reclamó qué estaban haciendo en su ayuntamiento en materia de despoblación».

En su intervención, la titular de Seguridad Social recordó que el PP gobernó entre 2012 y 2018, un período en el que la población de Cuenca, Soria y Teruel se redujo en 36.000 habitantes. «Desde que Pedro Sánchez es presidente no sólo se ha frenado la despoblación sino que hoy viven 1.500 personas más en esas provincias», celebró la ministra.

Igualmente, puso en valor que ya se han invertido en esas provincias casi 400 millones de euros y que se han alcanzado «niveles históricos» de afiliación a la Seguridad Social.

«Hay más y mejor empleo y este desafío es global, que tendríamos que afrontar con lealtad institucional y en colaboración con todas las administraciones en las que tienen ustedes responsabilidades. Y nada impide que allí donde gobiernan, complementen las ayudas del Gobierno de España, pero no lo hacen», concluyó Saiz.