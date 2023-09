Las mejores opciones para pedir dinero sin que te ahoguen los intereses

Los préstamos sin intereses son productos de financiación que ofrecen bancos y entidades financieras que te permiten devolver a plazos el dinero solicitado sin cobrarte intereses por ello. En concreto, este tipo de préstamos tienen un tipo de interés nominal (TIN) del 0%, es decir, sin coste de financiación y con el que solo deberás devolver el dinero solicitado.

No obstante, debido a sus condiciones ventajosas, los préstamos sin intereses son pocos frecuentes y suelen ofrecerse a colectivos muy determinados. Por lo que no todo el mundo puede pedir un préstamo con un TIN del 0%.

No siempre son gratuitos

Pero, ojo, no siempre los préstamos sin intereses son gratuitos. Y es que, como alertan desde el comprador de precios HelpmyCash, aunque la oferta de financiación no te cobre intereses, «te cobrará comisiones u otros gastos que no lo harán completamente gratuito«.

Los préstamos sin intereses suelen ofrecerse a colectivos muy determinados. Foto: Freepik.

«La TAE ofrece una información mucho más realista que el TIN, porque, además de reflejar los intereses (el TIN), incluye los costes extras que asocia el crédito«, recuerdan desde su página web.

Tipos de préstamos sin intereses

En España existen hasta siete tipos de créditos que puedes contratar sin pagar intereses, según detalla el comparador de precios:

Anticipos de nómina

Préstamos personales sin intereses

Tarjetas de crédito

Financiación en grandes almacenes

Financiación en tiendas de bancos

Préstamos entre familiares

Mini préstamos rápidos sin intereses

Estas son los mejores préstamos sin comisiones

Las entidades bancarias suelen ofrecen préstamos con intereses bajos para que los jóvenes puedan financiar sus estudios, ya sea para pagar la matrícula de la Universidad o un máster. Según HelpmyCash, los mejores préstamos para ello son los siguientes:

Préstamo Personal Estudios Cofidis : TAE desde un 6,98% y hasta 60.000 euros sin productos bonificados obligatorios.

: TAE desde un 6,98% y hasta 60.000 euros sin productos bonificados obligatorios. Préstamo Personal TF Bank: TAE desde el 8,95% y hasta 20.000 euros sin aval y con un plazo máximo de devolución de 7 años.

Las tarjetas de crédito también permiten retrasar el pago de las compras y pagar el importe en un pago único a final de mes o principios del siguiente.

Tarjeta de crédito ING.

Tarjeta inteligente de EVO.

Tarjeta de crédito Visa Clip De Abanca.

Tarjeta de crédito Open Credit de Openbank.

Tarjeta de crédito Visa Tú de Abanca.

Si no cumples, te puede salir caro

No cumplir con las condiciones del préstamo rápido sin intereses en el plazo acordado puede tener graves consecuencias. Y es que, puedes perder todas las condiciones ventajosas que te ofrecía la entidad y se aplican intereses de demora, por lo que te puede salir más caro.

Leer más: Los mejores préstamos para comprar un coche

Por ello, antes de pedir un préstamo sin intereses, es conveniente que te asegures de que vas a poder devolver el dinero entro del plazo establecido por la entidad.