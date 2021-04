PSOE y Podemos consensúan gravar vía IBI las viviendas vacías pero no avanzan en alquiler

Continúan las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos de cara a la búsqueda del acuerdo para la nueva Ley de Vivienda y parece que el ultimo encuentro ha sido más útil que los anteriores, aunque no se ha avanzado en uno de los principales escollos: la regulación de los precios del alquiler.

PSOE y Unidas Podemos han acordado en la nueva Ley de Vivienda fijar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) como la fórmula que grave pisos vacíos, aunque aún hay acuerdo sobre la cuantía de dicho recargo, según han informado a Economía Digital en fuentes de ambas partes de la negociación.

Estos han sido los principales avances alcanzados por los equipos encabezados por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, tras reunirse este martes para seguir negociando la Ley de Vivienda, que acumula varios meses de retraso respecto a lo inicialmente previsto.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destacan que la reunión ha sido “cordial, propositiva y con buen tono” y se ha avanzado principalmente en asuntos referidos a la vivienda vacía. Unidas Podemos es partidario de fijar un impuesto a este tipo de inmuebles, si bien en el PSOE abogaban por recargas en el IBI para estimular que los propietarios pongan viviendas vacías en alquiler.

De esta forma, las facciones del Gobierno de coalición han acordado materializar la ‘penalización’ a las viviendas vacías a través del recargo del IBI, si bien aún no han pactado la cuantía del citado recargo. Fuentes del Ministerio recuerdan que la ley actual ya contempla la posibilidad de recargar el IBI hasta un 50% a las viviendas vacías, si bien los ayuntamientos no lo aplican porque no tienen claro el concepto de vivienda vacía.

Concepto de vivienda vacía

Por ello, añaden las mismas fuentes, en la nueva Ley está previsto aclarar el concepto de vivienda vacía para permitir que los ayuntamientos apliquen recargos a las casas que lleven mucho tiempo desocupadas, para lo que se negocia con Podemos cómo modular el recargo del IBI.

Para avanzar en ello, se organizará próximamente un encuentro con un equipo del Ministerio de Hacienda, mientras que para este miércoles está prevista una reunión técnica con Justicia para abordar los desahucios.

Según el departamento de José Luis Ábalos, ambas partes han mostrado su “voluntad inequívoca” de acordar y sacar adelante la nueva Ley de Vivienda y se han emplazado a continuar celebrando reuniones.

En detalle, PSOE plantea una “definición clara “para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la Ley.

Asimismo, propuso en su borrador que los ayuntamientos pueden modular el recargo previsto de la cuota líquida del IBI, con el objetivo de que tenga un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial y refuerce el instrumento de los Ayuntamientos para hacer frente a situaciones de vivienda desocupada a través de la fiscalidad.

En Podemos ven “capital” el asunto de la movilización de viviendas vacías, ya que calculan que hay 3,4 millones de viviendas vacías, según el INE.

Sin acercamiento en alquiler y grandes propietarios

A pesar del acercamiento de posturas en lo referido a los recargos del IBI a viviendas vacías y sobre los desahucios, no se habrían producido avances en algunos de los asuntos que más diferencias están provocando en la negociación de la nueva normativa sobre vivienda, como son los referidos a la regulación del alquiler y a la responsabilidad de los grandes propietarios.

En la cuestión de la regulación del alquiler, desde Unidas Podemos recuerdan que es un punto recogido en el acuerdo de Gobierno y explican que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo y las posiciones se encuentran todavía “alejadas”, tras meses de desavenencias entre ambas formaciones.Lo

Lo mismo sucede respecto a la responsabilidad de los grandes propietarios, ya que el PSOE continúa sin aceptar la propuesta de Unidas Podemos de que estos destinen al alquiler social el 30% de su parque.