Sánchez asegura que el Gobierno nombrará «pronto» a sus dos magistrados del TC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin poner fecha concreta al nombramiento por parte del Gobierno de los dos magistrados al Tribunal Constitucional (TC), pero este viernes ha afirmado que el Ejecutivo lo hará «pronto» en una conversación informal con periodistas tras participar en un acto contra la violencia machista.

El Ejecutivo está pendiente de nombrar sus magistrados del TC, el mismo número que tiene que designar también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hasta ahora no ha habido acuerdo en el CGPJ para ello y los vocales de este órgano de gobierno de los jueces acordaron el pasado jueves que en el pleno que celebrará el próximo 22 de diciembre votarán a los candidatos a esas dos plazas, pero sin garantía de que sea posible su designación.

Dicha votación se hará seis meses después de la entrada en vigor de la modificación legal que les devolvía esta competencia y, hasta la fecha, las negociaciones entre los bloques progresista y conservador siguen encalladas y está por ver si avanzan en algún punto el próximo 30 de noviembre, que se vuelven a reunir.

El Gobierno esperaba al CGPJ

Ante la tardanza en ese nombramiento, el Gobierno ha venido asegurando que cumplirá con su obligación constitucional y nombrará a los dos magistrados que le corresponden, aunque sin precisar cuándo y sin garantizar que estén aprobados los nombres para el próximo 6 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Constitución.

De hecho, el Gobierno ha estado esperando a que el CGPJ nombrase primero a sus candidatos, algo que, por el momento, sigue pareciendo inviable. Los progresistas propusieron hace semanas al magistrado del Supremo José Manuel Bandrés, un candidato que, sin embargo, no aceptan los conservadores, quienes prefieren otro perfil como el del magistrado Pablo Lucas. Con este escenario, los conservadores propusieron cambiar la metodología para que cada bloque valore la propuesta del otro y no simplemente la acepte, algo que no quieren, por el momento, los progresistas.