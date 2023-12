La segunda reunión sobre el SMI termina sin acuerdo: el Gobierno propone un 4%, sindicatos buscan un 5%

La segunda reunión entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para discutir la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del próximo año concluyó sin acuerdo ni fecha para una nueva sesión. A pesar de que el Ministerio de Trabajo propuso un aumento del 4%, los sindicatos expresaron su preferencia por un incremento cercano al 5%, mostrándose dispuestos a negociar.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, recriminó a CEOE por no flexibilizar su posición, lo que resultó en la falta de margen para acercar posturas durante la reunión. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, criticó al Gobierno por haber «asumido» la propuesta de la patronal, que abogaba por un 3% más otro punto en función de la inflación.

Aunque la propuesta del 4% del Ministerio de Trabajo está por debajo de las expectativas de los sindicatos, tanto Luján como Vicente admitieron la posibilidad de aceptar la cifra según evolucione la negociación.

En relación con la condición de CEOE de vincular cualquier acuerdo a la actualización de contratos públicos según la subida del SMI, Vicente indicó que, aunque están de acuerdo, no comparten la idea de ligarla a un nuevo pacto sobre el SMI. El Ministerio de Trabajo abordará este tema con otros ministerios implicados en la aprobación de esta medida.

Luján afirmó que continuarán las negociaciones para garantizar una subida del SMI sin obstáculos y abogó por la actualización de los contratos públicos en función del salario mínimo. Sin embargo, Vicente expresó su desacuerdo inicial con la bonificación solicitada por la patronal para el sector agrícola, vinculándola al compromiso de cumplir los convenios colectivos y ajustarse al SMI en aquellos que establecen salarios inferiores.

CCOO y UGT no han establecido una nueva fecha para la reunión, quedando a la espera de que el Ministerio de Trabajo aborde el tema en el seno del Ejecutivo. Ambos sindicatos coincidieron en que, en caso de no llegar a un acuerdo, el Gobierno deberá «decretar» el incremento antes del 31 de diciembre para que los trabajadores conozcan su futuro salario, ya sea que esté acordado o no.