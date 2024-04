Esta es la solución para cobrar la pensión de jubilación si no tienes el mínimo cotizado

Una de las grandes preocupaciones de los trabajadores a los que les queda poco para poner punto final a su carrera profesional es cómo afrontarán la jubilación. Además de planear como se gestionará la gran cantidad de tiempo libre resultante tras concluir la vida laboral, también se debe prever como se subsistirá a nivel económico.

La mayoría de las personas recurre a la pensión de jubilación, una prestación pública que se concede a nivel estatal, si bien es necesario cumplir con una serie de requisitos para percibirla. Algunos jubilados se pueden encontrar con que al dar la bienvenida a esta nueva etapa vital reúnan alguna de las condiciones estipuladas.

Para jubilarse este año se deben haber cumplido 66 años y 6 meses, así como haber cotizado un mínimo de 38 años

Una de las más habituales son las cotizaciones a la Seguridad Social. Por ejemplo, quienes tengan intención de solicitar la jubilación este año habrán de contar con 66 años y 6 meses, siempre y cuando se tengan al menos 38 años cotizados, si bien cuando se disponga de un periodo cotizado más extenso se podrá optar a la jubilación con 65 años.

Qué hacer si no se tiene el mínimo cotizado

Entonces, ¿qué pueden hacer las personas que no han cotizado durante los años exigidos? ¿Se quedan sin pensión de jubilación pública? En estos casos, conviene tener en cuenta que existe la pensión de jubilación no contributiva. Se trata de prestaciones dirigidas a los ciudadanos que no disponen de recursos suficientes para su subsistencia, incluso cuando no han cotizado lo suficiente para cobrar una pensión contributiva.

Los interesados en solicitarla no solo han de estar afiliados a la Seguridad Social sino que además han de haber cotizado a lo largo de 15 años y dos de ellos son previos a la jubilación, se podrá solicitar la pensión de jubilación en la modalidad contributiva. Sin embargo, la cuantía de la prestación que se percibirá será la mínima, el 50% de la base reguladora.

La pensión no contributiva está dirigida a los ciudadanos que no han cotizado lo suficiente para cobrarla en la modalidad contributiva. Foto: Freepik.

A medida que se cuentan con cotizaciones mayores, el porcentaje se va incrementando progresivamente. Además de los requisitos de edad y de cotizaciones, para cobrar la pensión máxima dentro de la modalidad contributiva se deberán reunir estas condiciones y, además, haber situado la base de cotización entre los máximos en los 24 años previos al abandono de la vida laboral.

Cómo elevar la cuantía de la pensión

Cuando la cuantía de la pensión de jubilación no alcanza el límite establecido legalmente, que varía en función de la edad y si se tiene un cónyuge a cargo, se puede cobrar un complemento a mínimos. Para ello, es indispensable reunir algunas condiciones como residir en España y no cobrar rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales que excedan los límites fijados.

La cuantía mínima fijada para la pensión mínima varía según la edad y si se tiene un cónyuge a cargo

Un factor a tener en cuenta es que el complemento se puede cobrar mientras se reúnan los requisitos. Teniendo en cuenta que la Seguridad Social acomete una revisión cada año, los jubilados que no superen los topes fijados para cada año, podrán seguir percibiendo el complemento a mínimos sin realizar ningún tipo de gestión.

También no se debe perder de vista que la Seguridad Social puede pedir en cualquier momento a los beneficiarios del complemento a mínimos una declaración de las rentas e ingresos, así como de sus bienes patrimoniales y la aportación de las declaraciones tributarias presentadas.