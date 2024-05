El Supremo anula las subvenciones del Plan de Resiliencia a tres comunidades autónomas

El Tribunal Supremo ha declarado inválidas las subvenciones directas por dos millones de euros otorgadas a País Vasco, Extremadura y Comunidad Valenciana en 2021, dentro del marco del Plan de Recuperación y Resiliencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha fallado a favor de la Comunidad de Madrid en parte de su recurso contra el Real Decreto 902/2021, argumentando la falta de justificación suficiente para el procedimiento excepcional de concesión directa de estas ayudas.

La sentencia reconoce como legal una subvención de tres millones de euros destinada a la Comunidad Foral de Navarra para un proyecto de ‘Emprendimiento y microempresas’, incluido en el Plan de Reactivación Económica de los Pirineos Orientales de Navarra.

Sin embargo, cuestiona la validez de las subvenciones concedidas a País Vasco, Valencia y Extremadura, destinadas a seis proyectos piloto dirigidos a jóvenes dentro de las categorías de ‘colectivos vulnerables’ y ‘emprendimiento y microempresas’.

Según el Supremo, la justificación para la concesión directa de estas subvenciones no se ajusta adecuadamente, ya que el propósito no era crear empleo para personas vulnerables, sino realizar proyectos piloto cuya experiencia podría aplicarse a nivel nacional. La sentencia señala que no se explican las razones por las cuales el procedimiento de concurrencia pública no fue considerado y por qué otras comunidades autónomas interesadas fueron excluidas.

Por otro lado, la concesión directa a la Comunidad Foral de Navarra se considera justificada debido al ámbito geográfico específico del proyecto subvencionado, lo que imposibilitaba la participación de otras administraciones.