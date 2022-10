El sector teleco, al límite por culpa de la inflación: ser rentables o ganar clientes

Los principales operadores de telefonía que hacen negocio en España están ante su gran encrucijada -y puede que definitiva-: detener la ‘guerra de tarifas’ y empezar a adaptarse al entorno inflacionista, o seguir ganando clientes sin un objetivo claro. El movimiento es complicado; sobre todo, en un entorno donde los usuarios han decidido que quieren pagar menos.

Los contextos son difíciles de interpretar, pero los datos -con su arrogancia y cabezonería-, suelen aportar conclusiones más elocuentes. Así, el informe que ha presentado esta semana uno de los grandes ‘outsider’ del mercado, Finetwork, deja muy claro lo que quieren los usuarios y, todavía más evidente, por cuánto lo quieren.

En un estudio realizado por el Instituto IO Investigación, revela que más del 90% de los españoles lo que más valora es que su operadora de fibra y móvil les ofrezca descuentos en su factura (94,46%) y ofertas en el precio de las tarifas (93,47%). Y en esa ecuación numérica, la dura realidad: para un 86% de los encuestados lo más importante es el precio.

Por si todo esto fuera poco, la percepción sobre las compañías enfocadas al segmento ‘low cost’ se ha convertido en positiva. La necesidad obliga a generar gustos alternativos, aunque si la calidad del servicio o la atención al cliente ha dejado de importar con respecto al precio, todo encaja.

¿Y qué hacer con estas intenciones?

El informe ha sido presentado por el CEO de la compañía, Manuel Hernández, y las conclusiones no son sencillas de exponer. ¿Cómo mantener la rentabilidad en un mercado inflacionista con una ‘guerra de precios’ abierta en todos los frentes? La respuesta, meditada, es elocuente: no hay manera.

En su explicación, asume que tarde o temprano, guste o no, los precios tendrán que subir. En primera persona, sobre Finetwork, asegura que no serán ellos quienes inicien ese movimiento. De este modo, sin muchas certezas, pero también sin dudas, Hernández asume que las cosas no pueden seguir igual.

¿Se ha llegado al suelo de precios? Según el estudio, la tarifa media en España de los paquetes convergentes se sitúa en 57€. Esto implica, recuerda, que la mitad de los servicios se ofrecen por debajo de ese precio. Algunos, y no señala a nadie, muy por debajo.

Dentro del sector no tienen muy claro cómo avanzar en esta situación de incertidumbre donde se dibuja un cuadro macroeconómico de apuros familiares y facturas altas en otros servicios. La única evidencia es que algo no se está haciendo bien; sobre todo, cuando los grandes tienen apuros, y los más pequeños tampoco saben cómo reflotar.

Finetwork en primera persona

Por lo que respecta a los movimientos corporativos de la propia compañía, Manuel Hernández ha anunciado durante el acto que el operador prepara su entrada en el segmento de empresas y lanzará próximamente nuevos servicios, mientras estudia alternativas inorgánicas para impulsar su crecimiento.

Hernández recuerda que la compañía mantiene varias alternativas abiertas: desde la entrada de un socio a endeudarse; pasando por otro tipo operaciones o incluso una salida a Bolsa con el objetivo de posicionarse de cara a optar a los ‘remedies’ de la fusión entre Orange España y MásMóvil.

«Nosotros estamos muy atentos a lo que pasa con los ‘remedies’. Hay publicaciones de todo tipo (…) Si hay ‘remedies’, es algo que queremos tratar de acceder a ellos y evidentemente cualquiera de los escenarios que se presenten son ‘remedies’ que presentarán inversiones importantes y lo estamos teniendo en cuenta», ha señalado el directivo.

En este sentido, Hernández ha mostrado su esperanza de que en el primer trimestre del año se empiecen a conocer detalles al respecto sobre estos activos (‘remedies’) que, previsiblemente, la Comisión Europea obligará a vender o eliminar (en el caso de marcas) a MásMóvil y Orange España para materializar su fusión.