Un tercio de los autónomos que perciben ayudas cerrará cuando agote la prestación

El Ministerio de la Seguridad Social ha citado este miércoles a las organizaciones de autónomos para negociar la prórroga de la prestación por cese de actividad, y es que ésta sigue siendo imprescindible para el colectivo, al menos para un tercio de los autónomos actualmente beneficiarios que prevé cerrar cuando finalice su prestacón.

En concreto, 75.000 autónomos, el 34,2% de los autónomos del total de 226.000 que a día de hoy está cobrando la prestación por cese de actividad afirma que se darán de baja como autónomos cuando se ponga fin a esta prestación, es decir, unos 75.000 autónomos, según el doceavo barómetro de ATA realizado entre los días 10 y 14 de septiembre con 1.396 respuestas válidas.

Leer más: El Gobierno acordará con los autónomos extender la prestación por cese al 31 de enero

Del 8,6% de autónomos que está actualmente percibiendo el cese de actividad, nueve de cada diez, el 87,2%, volverá a solicitarla de nuevo la prestación con motivo de la prórroga, que previsiblemente se extenderá hasta el 31 de enero, en línea con la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha indicado que la organización va a solicitar la prórroga hasta el 31 de enero y “prácticamente en las mismas condiciones” de las ayudas por cese de actividad, aunque con cambios en los periodos de cómputo para la caída de la actividad, así como ayudas “extraordinarias y urgentes” para los autónomos de La Palma afectados por la erupción del volcán.

Recuperación “suave y gradual” desde 2022

Amor ha avisado ante los resultados del barómetro que la recuperación será “suave, gradual y desgraciadamente lenta para muchos”, ya que el 24,8% prevé que su negocio no se recuperará al menos hasta dentro de dos años, hasta 2023, de los que el 8,4% apunta a 2024 como el año en el que logrará recuperar su actividad a niveles prepandémicos.

Por su parte, el 30,3% afirma ya haberse recuperado y el 2,6% considera que en el último trimestre del 2021 ya alcanzará niveles de facturación y trabajo previos a la crisis de la Covid19.

Leer más: El Gobierno adelanta a 2022 la solicitud de créditos de la UE para costear los ERTE y rescatar empresas

Estas previsiones distan del pronóstico realizado ayer por la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien aseguró que España recuperará su nivel de actividad diario y de empleo antes de que acabe el año, en tanto que el Banco de España aplazó la recuperación a como mínimo desde mediados. 2022.

El 67% no ha recuperado su facturación prepandemia

En la actualidad hay 3,3 millones de trabajadores afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y lejos de perder empleo, el colectivo de autónomos se ha incrementado en 50.000 personas en comparación al verano del año 2019, previo a la pandemia.

Sin embargo, más de 200.000 autónomos siguen necesitando la prestación porque a pesar de la bajada de la incidencia en cuanto a los contagios y la paulatina relajación de las restricciones, el 67,6% afirma estar aún lejos de la recuperación de su actividad y volver a una situación previa a la pandemia, mientras que unos 800.000 (el 30,3%) afirma haber recuperado una situación similar a la anterior al estallido de la Covid.

Del colectivo que afirma haber recuperado su actividad a niveles prepandemia, el 23,8% incluso ha aumentado sus cifras respecto a las anteriores a la pandemia, pero entre el 67,6% que afirma no haber recuperado su negocio, más de la mitad (54,9%) sufre una bajada de la facturación superior al 50%, y un 19,8% una caída del 75% del negocio respecto a niveles prepandemia.

De hecho, de los que no han logrado recuperarse, prácticamente la mitad (47,5%) no descarta tener que cerrar su negocio, incluso el 7,4% afirma que tendrá que cerrar. Por el contrario, el 49,5%, a pesar de no ha recuperado toda su actividad, afirma que no se plantea cerrar.