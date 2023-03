Por qué no hacer testamento sale caro: la OCU lo explica

El fallecimiento de una persona puede desencadenar la formalización de un conjunto de trámites. En este sentido, el testamento adquiere un papel protagonista, puesto que se trata del documento en el que una persona puede detallar que desea que suceda con sus bienes y propiedades una vez tenga lugar su defunción. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja disponer de este documento por distintas razones. A continuación, te las desgranamos.

Uno de los principales motivos por los que la OCU aconseja elaborar un testamento es para evitar el reparto por defecto. Y es que, en el caso tus bienes podrían ir a parar a las personas menos pensadas. Una muestra clara es que si tienes un bisabuelo y un cónyuge, en caso de fallecimiento, tus propiedades pasarían a manos de tu pariente y no de tu pareja.

En esta línea, por ejemplo, si se quiere desheredar a un hijo la única manera de lograrlo sería mencionarlo de forma expresa en el documento, así como el motivo por el cual se ha optado por esa decisión. Cabe destacar que entre las distintas razones que la legislación considera válidas figura la negación del sustento, el maltrato físico, las injurias graves o el maltrato psicológico.

Asimismo, permite asignar unos bienes determinados a personas concretas, de manera que no solo se garantiza que se cumpla la voluntad de la persona propietaria sino que también se favorece que no se produzcan conflictos por su repartición.

En el caso de las personas que no tienen hijos o cónyuge, ni tampoco antepasados vivos, el testamento adquiere especial relevancia. Pues, mientras que si se redacta el documento se pueden legar los bienes a quien se desee, como una institución benéfica o un amigo, si no existe testamento pueden acabar en manos del Estado o de algún pariente con el que no se tenga afinidad.

La existencia de un testamento no solo facilita los trámites a los futuros herederos, sino que también les ahorra dinero. Mientras que la elaboración de este documento acostumbra a tener un precio situado en torno los 60 euros, si lo tienen que realizar los herederos a través de un notario el coste puede dispararse hasta los 400 euros.