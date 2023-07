Una de cada cuatro viviendas de protección oficial en España fue construida por un promotor público

Una de cada cuatro viviendas de protección oficial en España fueron construidas por promotores públicos entre 2014 y 2022. Esa es una de las principales conclusiones del estudio ‘La promoció d’habitatge en els Plans Estatals i els Fons Next Generation. La insuficiència d’instruments i pressupost‘, elaborado por la Universitat Pompeu Fabra y la Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE).

El informe, que pone el foco en las herramientas para la promoción de vivienda social y asequible de protección oficial en los planes estatales de vivienda, también concluye que en los últimos ocho años, el número de viviendas de protección oficial finalizadas por promotores privados en el España asciende a 59.929.

La cifra dista mucho de la cantidad de viviendas de protección oficial que impulsaron los promotores públicos en este periodo de tiempo, que el estudio contabiliza en 14.737. Consecuentemente, los promotores privados finalizaron cuatro veces más viviendas de protección oficial que los promotores públicos.

Si se echa la vista aún más atrás, en los últimos diez años, los datos recogidos en el análisis también concluyen que entre el 60% y el 80% de las viviendas de protección oficial en Cataluña han sido construidas por promotores privados, por lo que solo entre un 40% y un 20% de este tipo de viviendas las impulsaron promotores públicos.

Cómo evoluciona la vivienda de protección oficial

El estudio analiza la evolución cronológica de la vivienda de protección oficial en España y Cataluña. En este sentido, constata que en la década de los 50 y los 60 fue cuando se dio «un gran impulso» en este tipo de viviendas. Tal y como reflejan los datos del análisis, si se calcula el número de viviendas de protección oficial desde 1960, se superan los 6 millones de viviendas de protección oficial en España y 800.000 en Cataluña.

Vista de un bloque de viviendas nuevas en fase de construcción. EFE/Mariscal

Sin embargo, si se pone el acento en las cifras registradas antes de la pandemia, en 2018, se desprende que en 16 comunidades autónomas no se concedió ninguna calificación definitiva de protección oficial. El resultado descendió en 2021, cuando hubo 13 regiones que no construyeron viviendas de protección oficial de alquiler, mientras que en 2022 fueron 10 las comunidades autónomas que no promovieron este tipo de viviendas.

Los promotores privados, los principales productores de vivienda de protección oficial

El informe deja bien claro que las promotoras públicas no han alcanzado la estructura ni el presupuesto suficientes para proveer de forma eficiente la vivienda de protección oficial de alquiler. El documento también enfatiza que las cifras demuestran que los promotores privados son «con diferencia» los principales productores de vivienda de protección pública.

Por ello, remarca la importancia de articular mecanismos de colaboración público-privada para las promociones de vivienda de protección oficial.

Por otro lado, el estudio hace alusión al Plan Territorial Sectorial de Vivienda impulsado por la Generalitat de Catalunya, que tiene como objetivo garantizar la vivienda digna y adecuada en cuanto a precio, localización, superficie o conservación, entre otros aspectos.

Con la proyección de creación de nuevas viviendas que efectúa el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el plan impulsado por el Gobierno catalán, en el informe se destaca la importancia de promocionar vivienda asequible con el apoyo de la Administración Pública para construir 15.000 viviendas de forma anual a lo largo de los próximos 15 años, una cifra que, según lamentan, está muy alejada de la producción de la última década.