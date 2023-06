Yolanda Díaz, contra el Observatorio de Márgenes de Calviño por poco «ambicioso»

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado más ambición en el Observatorio de Márgenes que esta semana va a reunir por primera vez la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y ha reclamado poner el foco, además de en la banca y en las energéticas, en las grandes cadenas de distribución.

«La alimentación es algo que debemos mirar muy de cerca. No tenemos datos muy concretos sobre los márgenes de beneficio empresarial de las empresas de distribución«, ha indicado en una rueda de prensa el representante del partido que lidera Yolanda Díaz. A su juicio, la desmedida inflación de los alimentos está provocada, por una parte, por los beneficios de las compañías y, por otro lado, por la «especulación» que se está produciendo en los mercados alimentarios.

Es por esto que Urtasun ha reclamado que el decreto que mañana aprobará el Consejo de Ministros y que prorrogará la rebaja del IVA a los alimentos básicos, entre otras medidas, ha de contemplar también «medidas más ambiciosas» en torno a la cesta de la compra. «Creemos que hay que ir más allá e intervenir sobre los márgenes y beneficios de las distribuidoras de la alimentación», ha señalado el portavoz.

Caducan importantes ayudas económicas el 30 de junio, afectando a transporte, energía y vivienda. EFE/Chema Moya

Fuentes próximas a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo detallaban hace unas semanas que este Observatorio, tal y como está planteado por Calviño, carecía de «ambición», ya que se iban a hacer públicos unos datos que «tienen interés», pero que no sirve para mucho más.

Tal y como han detallado desde el Ministerio de Asuntos Económicos, este Observatorio será una entidad de un carácter eminentemente técnico, que busca mejorar y ampliar la calidad de la información sobre la evolución de las empresas, cruzando datos de Banco de España, Agencia Tributaria y el Instituto Nacional de Estadística.

Yolanda Díaz fichó como referente económico en el Congreso a Carlos Martín Urriza, jefe del departamento económico del sindicato CCOO, quien, a su vez, fue el ideólogo de esta medida en enero. Después, tanto Calviño, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sumaron al carro, aunque con un objetivo más descafeinado. Desde el sindicato pretendían que estos datos se pudieran utilizar en las mesas de negociación colectiva para sacar adelante subidas salariales por convenio por encima de las que se estaban rubricando. Todo esto antes de que tanto sindicatos como patronal firmaran el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

Por otro lado, Sumar ha respondido también a las críticas de Calviño a la propuesta de Díaz a un bono social para paliar los incrementos de las cuotas en las hipotecas variables. «La vicepresidenta Calviño no ha acabado de entender la propuesta. No se trata de dar dinero a los bancos, sino al contrario: se trata de gravar los beneficios extraordinarios de la banca y que se usen esos beneficios para ayudar a las personas que no pueden afrontar la subida de las hipotecas», ha apuntado Urtasun.