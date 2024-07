Yolanda Díaz hará una «propuesta nueva» para tratar de cerrar el recorte de jornada con la CEOE

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el lunes trasladará al Diálogo Social una nueva propuesta sobre el recorte de la jornada legal de 40 horas semanales a 37,5 horas, en un último intento por acercar a la patronal al acuerdo.

«Como yo no me levanto jamás de una mesa (…) vamos a volver el lunes que viene, a las 12 de la mañana, y el equipo del Ministerio de Trabajo va a hacer una propuesta nueva ya no a lo sindicatos, sino a la patronal. Lo que no hacen ellos lo vamos a hacer nosotros», ha dicho Díaz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Ayer el Gobierno elevó el tono contra las patronales CEOE y Cepyme, negociadoras en el diálogo social, asegurando que era una «burla» al diálogo social no presentar ninguna propuesta sobre cómo aplicar el recorte de jornada tras cinco meses de negociaciones. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, dejó entrever que el acuerdo con los empresarios no era viable y que cerrarían asuntos «técnicos» con los sindicatos.

La vicepresidenta ha asegurado que quieren poner a prueba la «vocación negociadora» de la patronal al respecto del recorte de jornada, que ha defendido como una medida clave para favorecer la productividad empresarial.

La responsable de Trabajo no ha querido, eso sí, dar más detalles de en qué consistiría esa nueva propuesta que elevará a la mesa de negociación por respeto a los agentes sociales: «Sería temerario que dijera hoy la propuesta que voy a llevar el lunes».

Eso sí, ha descartado que esa potencial flexibilidad se traduzca en un incremento del límite de horas extra que un empleado puede realizar al año, de 80 horas a 150 anuales, como se habría puesto encima de la mesa por parte de los empresarios.

«No vamos a hacer una reducción de jornada ‘fake'», ha zanjado.