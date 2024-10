Yolanda Díaz limita a un año los incentivos para que las pymes se sumen a la reducción de jornada

El Gobierno ha diseñado un plan para que las pequeñas y medianas empresas puedan acogerse a la futura reducción de la jornada legal de 40 horas semanales a 37,5 horas pensado especialmente para que la patronal se sume al acuerdo. Enfocado en un sector concreto (las microempresas) que son las que mayor preocupación han mostrado por el impacto de la medida.

Ahora bien, la letra pequeña de la oferta muestra que es más bien limitada, aunque con la puerta abierta a que las patronales saquen una jugosa ayuda fiscal por parte del Gobierno. El documento que el Ministerio de Trabajo lanzó a los negociadores de sindicatos y empresarios, al que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, diseña una serie de incentivos que solo tendrán un año de duración y que, en el caso de las bonificaciones para el empleo, solo podrán solicitarse durante los primeros seis meses de entrada en vigor de la medida.

La medida más potente que incluye este plan, que el Ejecutivo ha bautizado como ‘Pyme 375’, son las bonificaciones para el empleo nuevo que se cree en las empresas de menos de 10 trabajadores y hasta 2 millones de euros de facturación. Estas serán para los contratos indefinidos que se creen como consecuencia de la reducción de la jornada, ya sean puestos de trabajo a tiempo completo o parciales, pero solo para un contrato por compañía y con la exigencia de mantenerlo durante tres años en la plantilla.

Ofrece a CEOE negociar la bonificación

La letra pequeña del plan también señala que, si la pyme quiere hacer un contrato parcial para compensar los efectos de la reducción de jornada, al menos tendrá que ser del 50% de horas y se aplicará la bonificación de manera proporcional al tiempo de trabajo. Y si la empresa opta por aumentar la jornada de un trabajador a tiempo parcial que ya esté contratado, la bonificación «se aplicará en proporción al tiempo que resulte de la ampliación de jornada».

El Ministerio que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz detalla que la ayuda será una bonificación de las contingencias comunes con una cifra que no detalla y que se muestra abierta a negociar con la patronal. «Estamos especialmente interesados en que la patronal estudie con detenimiento y mimo el plan de medidas de la pyme. Si creen que hay medidas adicionales de apoyo o de estímulo a la pequeña empresa para ir en ese sendero de la reducción de jornada, que nos lo hagan saber«, explicó el ‘número dos’ del departamento, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

A esta cifra por definir se sumaría un incremento de 55 euros cuando los beneficiarios sean mujeres, jóvenes hasta 30 años o personas mayores de 55, que podrán ser acumulables. Es decir, una contratación de una mujer de menos de 30 años o mayor de 55 supondría una bonificación adicional de 110 euros.

El Gobierno calcula que podrán beneficiarse de esta medida hasta 1,2 millones de empresas con menos de 10 trabajadores, de las cuales un 40% serían trabajadores autónomos. Los sectores más afectados serán la hostelería y el comercio. La previsión es que se acojan a la medida más de 80.000 empresas y autónomos y una creación de empleo equivalente a 65.000 contratos a jornada completa.

20 centros de formación sobre jornada para toda España

Además, el Ministerio contempla también la puesta en marcha de una red de puntos de información y formación para empresarios sobre cómo aplicar la reducción de la jornada y también el nuevo registro de la misma, otra de las patas que el Ministerio ha incluido en la reforma y que pretenden endurecer.

La propuesta incluye cursos formativos para microempresas y autónomos sobre gestión del tiempo de trabajo y un programa «específico y temporal» del SEPE para ayudar a seleccionar trabajadores para ese nuevo empleo creado con motivo de la reducción de la reforma laboral.

Los sindicatos declinaron valorar la propuesta ya que el Ministerio solo les trasladó el escrito cuando terminaba la reunión. Fuentes sindicales consultadas por ECONOMÍA DIGITAL cuestionaron que este programa vaya a acercar al acuerdo a la patronal, a quien acusan de «bloquear» cualquier pacto que incluya una reforma legal y no mediante la negociación colectiva.

El presidente de la federación de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, cuestionó que esta bonificación vaya a servir para hacer nuevas contrataciones. «Bonificar contratos nuevos beneficia a los grandes y no será posible nuevas contrataciones en los pequeños«, expresó en declaraciones a la agencia Europa Press.

En su comparecencia ante los medios tras la reunión de la Mesa del Diálogo Social, el secretario de Estado de Trabajo confirmó que, más allá de la reducción legal, el Gobierno ya está trabajando en el reglamento que endurecerá el registro horario, para lo cual ha diseñado un «grupo de expertos» con el que analizar su puesta en marcha. Eso sí, tendrá lugar después de que se apruebe la reducción legal de la jornada.

«El desarrollo reglamentario independiente del registro horario naturalmente que es posible y no depende de la aprobación del Parlamento. No planteamos este desarrollo del registro horario, que ya hemos empezado a hacer, como una medida alternativa en ningún caso a la reducción de la jornada. (…) No contemplamos en ningún caso que la medida de 37,5 horas no vaya a ser aprobada«, insistió Pérez Rey.