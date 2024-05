Exención por reinversión en vivienda habitual: claves para entenderlo

La exención por reinversión en vivienda habitual es un beneficio fiscal por el que no tributas si, al transmitir tu vivienda habitual, inviertes toda la ganancia patrimonial en la adquisición de otra vivienda o en la rehabilitación del inmueble donde vayas a residir, según explica la Agencia Tributaria.

Esto es, si vendes la casa donde vives y, con el dinero que recibes de la transacción, compras otro inmueble para vivir o mejoras la vivienda en la que vayas a residir, no pagarás impuestos en esta operación.

Ahora, la aplicación de la exención no es automática, es necesario que indiques previamente que te acogerás a esta. Además, el inmueble que transmites y el que adquieres (o rehabilitas) deben ser considerados vivienda habitual.

También se requiere que la reinversión se haga dentro del plazo y las condiciones establecidos por la ley. En este caso, es un máximo de dos años desde «la fecha de transmisión de la vivienda habitual o en un año desde la fecha de transmisión de las acciones o participaciones», como indica la Ley de IRPF.

Por otra parte, si el monto que reinviertes es inferior al total que obtuviste de la venta, solamente estará exento de impuestos la parte proporcional de la ganancia patrimonial que corresponde a la cantidad que realmente invertiste. Es decir, la parte que te sobra deberá tributar en su caso.

Qué es vivienda habitual

Es aquella en la que el contribuyente ha residido de manera continua durante al menos tres años.

Para efectos de la exención, se puede considerar como vivienda habitual cualquier edificación que haya adquirido esta condición en cualquier momento dentro de los dos años previos a su venta.

Cómo aplicar la exención

Para empezar, debes informarlo en la declaración de la renta del ejercicio fiscal en el que declares la venta de la vivienda habitual.

No obstante, si en ese momento, todavía no has reinvertido la ganancia obtenida, puedes beneficiarte de la exención. Solo se debe consignar la intención de efectuar la reinversión y el importe que reinvertirás.

En caso no lo hicieras posteriormente, es necesario presentar una declaración complementaria del impuesto sobre la renta del año en que declaró la reinversión o su intención de reinvertir, de acuerdo con Tarinas.

En esta declaración, debes incorporar a la base imponible del ahorro cualquier ganancia patrimonial que no haya sido sujeta a impuestos, además de los intereses de demora.

Por último, este documento debe presentarse antes de que venza el plazo de la renta de ese ejercicio en el que los requisitos se hayan incumplido. De no hacerlo, es muy probable que Hacienda lo revise e imponga una sanción.