Acciona Energía se alía con Ikea para instalar 567 puntos de recarga públicos y privados

Acciona Energía e Ikea anuncieron este miércoles un acuerdo para impulsar la movilidad sostenible mediante el despliegue de 567 plazas de recarga para vehículos eléctricos en varios de los establecimientos que la compañía sueca tiene por toda España.

Estas plazas de recarga para coches eléctricos estarán distribuidas en 16 centros de Ikea, incluidas las oficinas centrales de San Sebastián de los Reyes (Madrid) y el centro logístico de Valls (Tarragona). El objetivo es que 475 de estos puntos de recarga estén operativos a finales de 2023, mientras que el resto se instalarán de forma progresiva hasta 2026.

La mayoría de los puntos de recarga serán públicos y estarán a disposición de cualquier usuario que acuda a los establecimientos de Ikea, mientras que un 30% de los mismos se reservarán para el uso de proveedores y la flota de la compañía. Asimismo, habrá cargadores de carga rápida (60 kilovatios (kW), con dos tomas por equipo de 120kW) y de carga normal (22kW) para diversificar la oferta y satisfacer un mayor rango de necesidades de los usuarios.

Punto de recarga bidireccional

Cada una de las ubicaciones contará además con un punto de recarga bidireccional con tecnología ‘Vehicle to Grid’ (V2G), un sistema que permite la comunicación bidireccional entre un vehículo y el sistema eléctrico, lo que permite que la batería pueda almacenar energía de la red para alimentar la tracción de los vehículos, pero también para inyectarla en sistemas de autoconsumo o devolverla a la red, convirtiéndose el vehículo en suministrador de electricidad.

La energética se encargará de toda la instalación de los puntos de recarga y será también responsable de su operación, mantenimiento y servicio al cliente. Toda la electricidad será suministrada por Acciona Energía y contará con certificado de origen 100% renovable.