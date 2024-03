Aena, en máximos históricos, se abre a los inversores de EE UU con The Bank of New York

The Bank of New York Mellon, la entidad financiera más antigua de Estados Unidos, ha escogido al grupo Aena para comercializar sus acciones en el país, en plena expansión del negocio de la compañía semipública española y con su valor en Bolsa en máximos históricos.

Según documentación publicada en el regulador del mercado de Estados Unidos, la SEC, consultada por este diario, la entidad estadounidense ha informado de la emisión de American Depositary Shares (ADS) representativas de acciones de Aena.

La operación coincide con un reciente viaje a Estados Unidos de la cúpula de Aena, liderada por el presidente, Maurici Lucena, en el que han tratado de atraer la atención de grandes inversores en encuentros con representantes de los mayores fondos del país, como BlackRock o Morgan Stanley.

El Gobierno se comprometió a facilitar la cotización de empresas españolas a través de ADS tras la polémica marcha de Ferrovial

Las ADS representan una participación en las acciones de una empresa no estadounidense que han sido depositadas en un banco del país; se trata de una fórmula ideada para permitir la cotización en Estados Unidos de acciones de compañías extranjeras. Otras multinacionales españolas, como Inditex, Telefónica o Iberdrola, cotizan en el país a través de ADS.

Tras la decisión de Ferrovial de trasladar su domicilio social a Ámsterdam para facilitar su cotización en Nueva York, el Gobierno español se comprometió a facilitar a las empresas españolas interesadas la cotización en Estados Unidos vía ADS.

De acuerdo a la documentación consultada por este diario en la SEC, la última vez que una entidad escogió acciones de Aena para venderlas en Estados Unidos, a través de ADS fue en 2021, con JPMorgan.

Negocio y valor en Bolsa disparados

La previsión de crecimiento del número de viajeros en los aeropuertos gestionados por Aena, entre ellos 17 en Brasil, también el londinense de Luton, ha llevado a la compañía española a potenciar la búsqueda de inversores.

Aena ha superado en Bolsa los 180 euros por acción y un valor de mercado de 27.000 millones de euros

El grupo ha presentado este mes una actualización de su plan estratégico 2022-2026 ante las mayores expectativas de tráfico, que han dejado obsoletas las anteriores previsiones, después de que en 2023 se alcanzara un récord de 283 millones de pasajeros en la red española aeroportuaria.

La compañía pretende incrementar un 20% el ebitda, o el pago de dividendos equivalentes al 80% del beneficio anual. «En 2023 hemos constatado que la pandemia y su tóxica onda expansiva han quedado atrás«, asegura Aena en la presentación de la actualización de su plan estratégico. «Los viajes y el turismo están en el centro de las prioridades de los ciudadanos», afirma.

La empresa espera terminar este año con un tráfico «en torno a 294 millones de pasajeros» y ha adelantado a 2025 la meta de los 300 millones de pasajeros. La inversión prevista para el periodo 2022-2026 asciende a 3.000 millones de euros.

Aena logró en 2023 cerrar un ejercicio histórico, con un beneficio récord de 1.630,8 millones de euros, e ingresos por importe de 5.141,8 millones, un 21,3% más.

La multinacional española se encuentra en niveles también de récord en Bolsa, con una valoración actual de mercado superior a los 27.000 millones de euros. Aena, que empezó a cotizar en 2015, ha superado la barrera de los 180 euros por acción, algo que no ocurría desde 2017. En el último año sus acciones se han revalorizado más de un 27%.