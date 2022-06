Air Europa elige a Nuño de la Rosa como consejero delegado en sustitución de Valentín Lago

Air Europa nombrará a Jesús Nuño de la Rosa como nuevo consejero delegado en sustitución de Valentín Lago, que llevaba poco más de un año al frente de la aerolínea. El nuevo CEO tiene una amplia trayectoria en el sector turístico, pues ha trabajado durante 20 años en la Agencia de Viajes El Corte Inglés, y además fue presidente de los grandes almacenes desde 2018 y hasta 2020. Después dio el salto a Pangea.

La compañía explica en un comunicado que este nombramiento se produce de común acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que en noviembre de 2020 aprobó un rescate de 475 millones de euros. También recuerda que, la llegada del nuevo CEO, se produce en un momento «determinante para el futuro de la compañía».

Y es que, esta misma semana Air Europa ha recibido los 100 millones de euros por parte de Iberia que habían negociado ambas aerolíneas de cara a una futura fusión que lleva más de tres años gestándose. Dicho préstamo es convertible por el 20% del capital y más adelante se podría alcanzar el 100%. Iberia espera hacerlo en un máximo de 18 meses.

«Esta operación reconoce la importancia de Air Europa como una compañía estratégica para el Hub de Madrid y el sector turístico español, esencial para la economía española», indica la firma de la familia Hidalgo.

Nuño de la Rosa tomará el relevo de Valentín Lago, que asumió el cargo de consejero delegado en marzo de 2021 a propuesta de la Sepi por ser muy cercano a IAG. Ya que, a priori, la fusión con Iberia se esperaba que se cerraría en un plazo de seis meses después del nombramiento.

Sin embargo, esta operación ha sufrido bastantes altibajos y todavía no se ha cerrado. Distintos medios apuntan a que la relación de la familia Hidalgo con Lago no era buena porque el CEO quería declarar en quiebra a la aerolínea, que no termina de remontar el vuelo tras dos años de pandemia. Y en este contexto, la Sepi ha apoyado a la aerolínea en relevar al CEO.