Antonio Huertas (Mapfre) vuelve a cargar contra el proyecto político de Sánchez

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, expresó su firme oposición a los acuerdos políticos que han llevado a la reelección de Pedro Sánchez. Huertas manifestó su preocupación ante la idea de una «España multinivel», denunciando la posibilidad de crear ciudadanos de primera y de segunda categoría.

«Yo personalmente me rebelo contra eso y os pido a todos, a todos los ciudadanos de a pie, que seamos completamente conscientes que no podemos aceptarlo, independientemente de las ideologías que tengamos», instó Huertas durante un evento en el marco del Ciclo 90 Años de HOY de Extremadura, dirigido a políticos y empresarios.

El presidente de Mapfre advirtió sobre los pactos con «grupos minoritarios independentistas y de extrema izquierda», señalando que podrían agravar el desequilibrio autonómico.

«En Extremadura no podemos dejar de luchar contra ese abandono secular, no podemos dejar que nos sigan condenando, nos sigan desenganchando y nos sigan insultando. El desequilibrio territorial no se arregla con lo que conocemos y con lo que nos están anunciando», ha recalcado.

De esta forma, ha lamentado «las circunstancias que vivimos en estos tiempos» y ha apuntado: «los políticos seguiréis por vuestro camino, pero las empresas y ciudadanos seguiremos por el nuestro si no es absolutamente coincidente«.