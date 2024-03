Ayuela asegura que «muchos clientes vuelven» a Línea Directa a pesar de la subida de tarifas

La consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, aseguró este lunes que «muchos clientes vuelven» a la compañía a pesar de que haya un ajuste de tarifas que implica que a unos se les encarece la prima en función del riesgo.

Así lo dijo Ayuela en la rueda de prensa de resultados correspondientes a 2023, ejercicio en el que registró unas pérdidas de 4,4 millones de euros debido al impacto de la inflación, después de anotar en el primer semestre unas pérdidas de 15,2 millones y unas ganancias en el segundo de 10,7 millones.

Preguntada por el incremento de las primas practicado por el repunte de la inflación como parte del plan de eficiencia puesto en marcha por la compañía, Ayuela no desveló cuánto han subido de media ni a cuántos clientes al afirmar que están aplicando el ajuste de tarifa «individualizadamente», para que «cada cliente pague por su riesgo y no justos por pecadores». Ayuela destacó que a «muchos» no se les ha subido la prima y que «muchos» se marchan y vuelven a la compañía porque la experiencia del servicio es «extraordinariamente buena».

En cualquier caso, dijo que cuando lanzaron el plan con el que priorizar la rentabilidad sobre el crecimiento, «suponía que algunos clientes podrían tener indudablemente incrementos en sus primas» y «algunos han tomado la decisión de irse y era la consecuencia previsible de la estrategia que pusimos en marcha».

«En 2024 estamos en un punto de partida mucho mejor porque el desajuste de primas y riesgo lo hemos compensado porque hemos ajustado individualizadamente las tarifas y eso nos pone en un punto de partida más positivo para poder crecer», aseguró.

Ayuela tampoco dio previsión de resultados futuros, después de las pérdidas anuales y los beneficios cosechados en los dos últimos trimestres. Resaltó que el plan que están aplicando «está recuperando el beneficio de la compañía y seguirá acelerando esa recuperación».

Ante las pérdidas, la consejera delegada señaló que no se ha tomado ninguna decisión respecto al reparto o no de dividendo este año y también descartó realizar recompras de acciones.

Sobre productos, destacó que la demanda ha crecido «a doble dígito» para el pack del seguro coche más casa y la cobertura frente a la okupación. Sobre esta última, indicó que el 60% de las pólizas de hogar la han contratado. El seguro de Línea Directa cubre hasta 33.900 euros y ofrece cobertura legal y compensación económica tanto para vivienda habitual, segundas residencias e inmuebles vacíos que hayan sido ocupados ilegalmente. No cubre los casos en los que el inquilino deja de pagar la renta. Además, avanzó que se lanzarán dos nuevos productos, lo que «hará acelerar el crecimiento».