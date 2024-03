Cambio de era en Bankinter: Dancausa asume la presidencia tras 13 años como CEO

María Dolores Dancausa ha puesto fin a 13 años como consejera delegada de Bankinter. La banquera, quien a partir de hoy asume la presidencia no ejecutiva de la entidad, se ha despedido del cargo de CEO este jueves en la Junta General de Accionistas de Bankinter. Los inversores han dado luz verde al nombramiento de la nueva presidenta y de Gloria Ortíz, quien asume el puesto de CEO.

Dancausa ha detallado ante los inversores que el cambio de cargo es un «punto y seguido» a un periodo que ha calificado como «absolutamente privilegiado y excepcional».

La líder del banco cotizado releva a Pedro Guerrero en la presidencia de la compañía. El ex ‘número uno’ de la compañía ha puesto el broche a una etapa de 17 años como presidente no ejecutivo. Dancausa asume el «considerable reto» que supone hacerse con la presidencia no ejecutiva de la entidad y se despide de sus funciones ejecutivas en el ejercicio en el que Bankinter ha obtenido los mejores resultados en su historia (845 millones de beneficio en 2023).

La nueva presidenta no ejecutiva ha hecho un breve repaso a sus 13 años como consejera delegada, en los que ha destacado la variedad de «retos» a los que ha hecho frente, como la crisis financiera, o el golpe de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.

Pese a todo ello, Dancausa ha remarcado que, durante su etapa, el banco ha dado beneficios cada año «y casi siempre, crecientes», y ha logrado quintuplicar las ganancias desde 2010.

Dancausa ha detallado que, con ella, la entidad ha dado un paso en firme a la expansión internacional que inició en 2012 con su aterrizaje en Luxemburgo. Desde tal fecha, la firma cotizada en el Ibex 35 ha recalado en Portugal e Irlanda, dos mercados en los que el banco ha ganado terreno, especialmente en la banca privada.

Gloria Ortíz toma las riendas de un Bankinter «más sólido»

La nueva presidenta no ejecutiva deja un Bankinter «más sólido, más rentable y más eficiente», tal y como ha explicado este jueves. Dancausa ha hecho alarde al crecimiento orgánico que ha experimentado la compañía, puesto que las fusiones producen «enormes distracciones». La directiva ha hecho énfasis en que el banco con sede en Madrid es uno de los más resilientes del sistema financiero europeo.

Por otro lado, la nueva presidenta ha dado al bienvenida a Gloria Ortíz, que asume el cargo de consejera delegada después de haber recibido el visto bueno de los accionistas. Dancausa ha tildado como «excelente profesional» a la nueva CEO, quien asume el puesto tras 17 años en la compañía dónde ha desempeñado distintos puestos.

Gloria Ortiz, nueva CEO de Bankinter.

Pedro Guerrero dice ‘adiós’ a 17 años como presidente

Pedro Guerrero abandona el banco tras 17 años como presidente de la compañía y otros 16 en distintos puestos en el Consejo de Administración. Dancausa ha detallado ante los accionistas que asume una presidencia en la que el «listón está muy alto» debido a la gestión de Guerrero.

El exmandatario ha aseverado que deja el banco en una situación distinta a cuando entró en las altas esferas de la entidad. Bankinter tiene ahora un «modelo de negocio mucho más diversificado, rentable y resiliente».

Guerrero ha agradecido la labor de la plantilla de la compañía y ha apelado al «núcleo de accionistas», al cual considera «estable y comprometido«. Para el directivo, la base accionarial son clave para «el proyecto del banco a largo plazo».

En lo que se refiere a la nueva presidenta, Pedro Guerrero ha detallado que Bankinter tiene una «garantía de éxito» con Dancausa. El presidente saliente ha aludido a los «brillantes resultados» que la entidad ha cosechado en los últimos años como prueba de que el buen porvenir de la entidad está «garantizado» con Dancausa.

Por otro lado, el ex presidente no ejecutivo ha recibido a Ortíz como nueva CEO, a quien ha deseado suerte en esta nueva etapa y a la que ha recordado que Dancausa deja el «listón alto», pero le ha mostrado el convencimiento de que lo «hará bien».