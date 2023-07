BBVA no te está llamando: la nueva estafa que acecha a sus clientes

BBVA no te está llamando. Una nueva estafa está acechando a los clientes de la entidad que preside Carlos Torres. En esta ocasión, los ciberdelincuentes están haciéndose pasar, a través de mensajes de texto SMS y de llamadas telefónicas, por operadores de la entidad, tal y como han alertado desde el banco.

#CIBERSEGURIDAD | ⚠️✉️📞 Alerta de fraude: los ciberdelincuentes vuelven a suplantar a BBVA mediante SMS y llamadas. Obtén toda la info aquí y protégete de esta estafa: https://t.co/KZujwcPD57 pic.twitter.com/tnvuhXeeAH — BBVA en España (@BBVA_espana) July 24, 2023

Esta táctica de ciberestafas, conocida como phising, es de las más habituales y factibles entre los atacantes virtuales. En este tipo de estafas, los ciberdelincuentes envían mensajes a sus víctimas suplantando una entidad para obtener sus datos y acceder a sus cuentas bancarias para extraer dinero.

La nueva estafa que acecha los clientes de BBVA

Como es habitual, los atacantes envían un mensaje de texto fraudulento en el que solicitan a los clientes algunos datos básicos, como su DNI, número de teléfono, entre otros datos personales, según explica la entidad a través de un comunicado.

A continuación, contactan por teléfono (suplantando en algunos casos el número oficial de BBVA) con las personas que han proporcionado esta información para pedirles que muevan su dinero a otra cuenta mediante una transferencia o traspaso. Los ciberdelincuentes argumentan que, por seguridad, necesitan bloquear la cuenta habitual del cliente y crear una nueva en la que se debe transferir el dinero para no perderlo.

Los ciberdelincuentes suplantan a BBVA a través de SMS y llamadas telefónicas. Imagen: BBVA.

Cómo evitar estas estafas

Desde la entidad, han lanzado varios consejos para evitar caer en estas estafas con las que puedes perder un dineral. En primer lugar, BBVA avisa de que «nunca te va a pedir realizar transferencias o traspasos a otras cuentas», por lo que, ante una llamada de este tipo, recomiendan colgar y contactar con el banco. En esta línea, puntualiza que «tampoco te llamará para pedirte que te desplaces a un cajero para realizar transferencias».

En cuanto a los SMS, recuerda que los mensajes de BBVA «no contienen enlaces», por lo que si recibes un supuesto mensaje de la entidad con un link «es falso». En el caso de haber entrado, aconseja no proporcional información personal o bancaria en páginas webs a las que has accedido mediante un enlace, incluido SMS y correo electrónico. «Ninguna compañía u organismo público te va a solicitar información sensible a través de este canal«, sostiene.

Una nueva estafa acecha a los clientes de BBVA. Vía BBVA

Además, señalan que los operadores de la entidad «no envían SMS a los clientes ni pueden generar cuentas en nombre de ellos«, por lo que aconseja no responder a SMS que resulten sospechosos y eliminarlos. En este sentido, recomienda desconfiar de todos aquellos mensajes que tilda de «alarmantes» o que tengan tono de «urgencia» y que contentan faltas de ortografía o erratas. Ante mensajes de este tipo, aconseja sospechar de ellos y eliminarlos.

Por otro lado, sugiere instalar un antimalware o un antivirus en el móvil y realizar análisis periódicos para evitar estos ataques. Del mismo modo, aconsejar mantener siempre actualizados los sistemas operativos y descargar las aplicaciones exclusivamente desde mercados o repositorios oficiales.

Finalmente, recomienda contactar con ellos al 900 102 801 en el caso de sufrir un incidente de seguridad relacionado con tus cuentas o tarjetas.