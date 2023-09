BBVA presenta un revolucionario método para ahorrar dinero cada mes (y sin ahogarte)

BBVA tiene la clave para guardar dinero cada mes. Ahorrar en tiempo de inflación y, la consecuente crisis económica, se ha convertido en una tarea complicada para muchos españoles. Además, con el actual contexto económico, son muchos los hogares españoles que tienen verdaderas dificultades para poder llegar a final de mes, lo que hace aún más complicado ahorrar.

Aunque no hay una fórmula mágica para ello, sí que existen algunos trucos que te ayudan en el proceso mes a mes y sin sentir una sensación de ahogamiento. En este sentido, BBVA ha presentado un revolucionario método para ahorrar dinero cada mes, que intenta ofrecer una alternativa al modo de ahorro tradicional, es decir, se empieza ahorrar antes de gastar.

El revolucionario método de ahorro de BBVA

La entidad apuesta por el preahorro como un método infalible para ahorrar dinero mes a mes. Este método consiste en, cada mes, según se ingresa el salario, guardar el dinero que se desea ahorrar se manda a otra cuenta diferente. De tal forma, esa cantidad de dinero no está nunca disponible en la cuenta de uso diario y no es necesario hacer un esfuerzo para no gastarlo.

La cantidad ahorrada con el preahorro es imposible de fijar, ya siempre dependerá de la solvencia económica de cada persona o familia y sus objetivos. Por ello, en primer lugar, desde la entidad recomiendan hacer un pequeño examen de nuestras finanzas para hacer una estimación inicial de nuestra capacidad real de ahorro.

Existen numerosos métodos, fórmulas y sistemas para ahorrar. Foto: Drazen Zigic – Freepik.

«Lo primero es calcular bien los ingresos fijos de que se dispone, teniendo en cuenta que muchas veces no solo se recibe un salario mensual, sino que una persona puede tener otras entradas de dinero como pueden ser un alquiler, la rentabilidad de productos financieros», explican desde BBVA.

Entonces, hay que «reflexionar sobre las necesidades que tenemos o, mejor dicho, que creemos que tenemos y revisar si todos los gastos fijos periódicos son realmente imprescindibles», señalan. Además, «a eso hay que sumar una partida para imprevistos y otra para ocio y ya es posible tener una idea clara de cuál es la situación financiera y la capacidad para preahorrar», añaden.

El hábito, la clave del preahorrro

Los expertos financieros estiman que deberíamos acostumbrarnos a ahorrar alrededor del 20% de los ingresos mensuales desde jóvenes. Si bien, insisten en que la clave para alcanzar el éxito es crear un hábito con el que generar un compromiso y poder ir aumentado poco a poco la cuenta de ahorros.

Ahorrar desde joven te permitirá tener una jubilación más relajada. Foto: Pixabay.

“Empezando por poco, de acuerdo con nuestro nivel de ingresos y gastos, pero con constancia. Según nos vaya mejor o peor en la vida, siempre podremos ajustar esa cantidad que aportamos, pero ya desde una robusta disciplina”, resalta Javier Niederleytner, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB, quien recomienda comenzar a ahorrar desde joven de cara a la jubilación.

Programa tu Cuenta de BBVA

En España, los clientes de BBVA tiene a su disposición el servicio Programa tu Cuenta, que permite automatizar diferentes funciones dentro de la cuenta para facilitar el ahorro y el control del día a día. Concretamente, con la regla Ahorro en Nómina es posible preahorrar, ya que una vez que se recibe la nómina o pensión, se traspasa automáticamente un porcentaje o una cantidad a otra cuenta llamada Metas, que no tiene ningún gasto asociado.