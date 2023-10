Botín dice que dar beneficios «es sano» en el año en que Santander ganará más de 10.000 millones

Ana Botín ha defendido hoy los beneficios empresariales, en un momento en el que miembros del Gobierno de Pedro Sánchez han cargado contra las ganancias del sector financiero español y en un ejercicio en el que, previsiblemente, Santander logrará el mayor beneficio de su historia superando los 10.000 millones de euros.

La presidenta de Santander ha intervenido en el XXVI Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se celebra entre hoy y mañana en Bilbao, y al que asisten unos quinientos representantes de la empresa familiar española. Ana Botín ha sido entrevistada por Sabina Fluxá, vicepresidenta y consejera delegada del Grupo Iberostar.

«No hay conflicto entre dar beneficios y ser socialmente responsable«, ha dicho Botín. «El mejor servicio es hacer nuestro trabajo bien cada día», ha indicado. «Dar beneficios es sano, lo reinviertes en parte, es la mejor manera de ayudar a la sociedad», ha afirmado.

Los analistas coinciden en que Santander presentará en los próximos días un resultado positivo de 8.000 millones de euros registrado durante los primeros nueve meses del año, lo que hace prever que el grupo supere los 10.000 millones de beneficio anual.

La presidenta de Santander asegura que un tercio de los beneficios del banco se dedican al pago de impuestos

La pasada semana, tras la presentación de los buenos resultados obtenidos por Bankinter, la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, declaró que la banca, también las compañías energéticas, deben seguir pagando el impuesto aprobado hace dos años y que en teoría dejaría de tener vigencia tras este ejercicio.

«Los bancos necesitamos capital para dar crédito», ha recordado. La presidenta del primer banco español ha asegurado que de los beneficios totales del Santander, un tercio se dedica «a impuestos», otro tercio «a dar nuevo crédito», y un último tercio «a los accionistas». Se trata de «algo en lo que siempre hemos creído», ha añadido.

«Creo que lamentablemente hoy no se entiende que dependemos de la creación de puestos de trabajo por parte de las empresas para que la sociedad funcione», ha comentado. «Si no hay empresas no hay sanidad pública, por ejemplo».

Renovables, China

Ana Botín ha destacado durante su intervención los riesgos geopolíticos actuales que afronta el mundo en general y Banco Santander en particular.

La ejecutiva ha advertido sobre «el problema» existente en Europa por el cambio a la ‘economía verde’.

«Tenemos que financiar a las renovables, pero también a empresas como Repsol que tienen que hacer la transición», ha señalado. «Los Gobiernos tienen un papel esencial, cómo vamos a instalar renovables si la red, y esto ocurre en varios países, no tiene capacidad para absorber más; las empresas estamos haciendo bastante más de lo que nos piden, pero necesitamos apoyo de las instituciones públicas», ha explicado.

Ana Botín se ha referido también a los conflictos bélicos en Ucrania e Israel, pero ha llamado la atención aun más sobre la relación entre Estados Unidos y China.

«Cada vez que voy a Estados Unidos, la gran preocupación de todos es la relación entre China y Estados Unidos, es algo que todos tenemos que entender, por como afecta a las cadenas de suministro«. Una pequeña empresa de jardinería española, ha apuntado, «cuenta con una cadena de suministro en China, es muy importante».