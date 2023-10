Bankinter abre el apetito del Gobierno: Yolanda Díaz y Sánchez plantean un impuesto a la banca permanente

La vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha defendido hacer permanente el impuesto a la banca y a las compañías energéticas, un tema que está negociándose dentro del acuerdo de Gobierno con el PSOE, aunque todavía sin cerrarlo.

A raíz de los beneficios de Bankinter, la titular de Trabajo ha defendido que estas cifras son «récord» y contrastan con una situación de empobrecimiento generalizado debido al episodio inflacionista tras la guerra de Ucrania. En este sentido, Díaz ha expresado que son los propios bancos quienes defienden que, si no fuera por el pago de este gravamen, tendrían unas ganancias aún superiores. «Las entidades financieras tienen que seguir pagando los impuestos», ha defendido en una rueda de prensa desde Barcelona.

Leer más: Bankinter registra un beneficio de 685 millones en los primeros nueve meses de 2023

La vicepresidenta ha explicado que aún no hay una postura clara con el PSOE y que la propuesta no es endurecer el impuesto, sino mantenerlo como está, algo que el PSOE aún no habría aceptado. «Seguiremos insistiendo para que este impuesto a la banca y las compañías energéticas permanezca en nuestro país», ha subrayado.

Yolanda Díaz: «Lo que hay, que se quede»

Bankinter ha dado el pistoletazo de salida a los resultados bancarios, tras publicar un beneficio de 684,7 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 59,2% más que en el mismo periodo del año anterior, a pesar del devengo del impuesto a la banca.

Díaz ha criticado que ahora mismo se está produciendo la «mayor transferencia de rentas» a los márgenes empresariales y, en el caso de la banca, esta mejora de sus ganancias no viene acompañada de una retribución de los depósitos de los ciudadanos o de un control en las subidas de los préstamos hipotecarios a tipo variable.

La vicepresidenta segunda, que aspira a revalidar su cargo, ha asegurado que los impuestos en España «no son» proporcionales y que el mandato constitucional apunta a que «los que más tienen, más tienen que aportar a las arcas públicas».

En este sentido, la líder de Sumar ha señalado que su espacio, en materia de ingresos públicos, apuesta por mejorar la justicia fiscal, lo cual pasa por mantener los gravámenes extraordinarios a la banca y las energéticas. «Estas consideraciones tienen que ser atendidas por parte del nuevo gobierno progresista. Esperamos alcanzar un acuerdo. Todavía no estamos en ello, pero se están intensificando las posiciones», ha zanjado.

La CEOE lo rechaza

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado la propuesta de Díaz por considerarla un «error». Tras intervenir en la Asamblea General de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, como informa EFE, el líder patronal ha asegurado que la banca es la «base» de la economía y el impuesto lo que hace es quitarle solvencia, cuando «habría que hacer todo lo contrario», y ha recordado que «la gran mayoría» de los bancos españoles son internacionales, de manera que sus beneficios «vienen de otros países».