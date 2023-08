La solución de Caixabank para los pueblos que se han quedado sin cajeros

Hay muchas regiones de España donde los cajeros automáticos están en riesgo de extinción. Desde 2008, cuando se llegaron a contabilizar cerca de 62.000 terminales, los bancos han eliminado 15.000 unidades.

Solo el año pasado han dejado de operar más de 2.400 cajeros, o sea una media de seis al día.

El cierre de tantos y tantos cajeros, justamente cuando los bancos buscan externalizar el mayor número posible de operaciones de las ventanillas, golpea más duramente a los pueblos y las comunidades rurales, que se encuentran sin más opciones que el traslado a otro municipio para realizar cualquier operación.

La veloz desaparición de los cajeros automáticos

Según un informe de la CNMC hay un millón y medio de españoles que viven en núcleos donde no hay ni un cajero automático.

Otro dato que muestra el impacto de la pérdida de cajeros: la mitad de los municipios españoles (el 49,3% del total para ser exactos) no tienen ni oficinas bancarias ni cajeros automáticos, según el ‘Informe sobre la inclusión financiera en España’ de Ivie (2022), puntualizan en Help My Cash.

La oficina móvil en el pueblo de Maranchón (Guadalajara). Foto Caixabank

El problema se agrava al tener en cuenta que la mayoría de habitantes de estos pueblos son personas mayores, que tienen problemas para trasladarse a otros municipios, y que deben recurrir a las gestiones y ayudas de familiares, vecinos o amigos.

Un millón y medio de españoles viven en pueblos que no tienen ni un cajero automático

La alternativa móvil de Caixabank

Una de las pocas alternativas que ofrecen los bancos a esta situación son las oficinas móviles como las de Caixabank.

El banco cuenta con 18 furgonetas adaptadas con un cajero automático, de las que 15 que recorren una media de 43.000 kilómetros por mes para brindar atención a 310.000 personas en doce provincias españolas.

Las otras tres están en reserva para eventos puntuales, como acontecimientos empresariales, culturales y deportivos.

En total visitan 636 municipios catalogados “en riesgo de exclusión financiera”, donde el 70% de los usuarios son personas de más de 70 años.

No hace falta ser cliente de Caixabank para usar este servicio, donde se puede retirar efectivo, realizar ingresos y pagar recibos e impuestos.

Las unidades móviles por provincias

Donde hay más presencia de estas oficinas es en Castilla y León con siete unidades que llegan a 345 municipios; y de todas las provincias, donde hay más actividad es en Ávila, con una media de 8.000 kilómetros para abarcar 127 poblaciones.

En La Rioja hay dos unidades que realizan 4.850 kilómetros para cubrir 78 pueblos, en Castilla-La Mancha se visitan 63 puntos (casi todos de Guadalajara y Ciudad Real), mientras que en la Comunidad Valenciana hay dos oficinas móviles que llegan a 70 localidades, entre 39 de Valencia y 31 de Castellón.

Datos de las oficinas móviles de Caixabank

También llega este servicio a 44 municipios de la Comunidad de Madrid, mientras que en Granada recorre 2.600 kilómetros para pasar por 36 pueblos.

“Hacemos el mayor esfuerzo posible para estar cerca de las personas y darles cobertura financiera en poblaciones cuya economía depende básicamente de la agricultura y la ganadería, porque sabemos que los servicios financieros son imprescindibles para retener a la población y, además, en muchos de estos municipios, es imprescindible mantener el servicio especializado para los clientes sénior”, dijo el director de Negocio de Caixabank, Jaume Masana.