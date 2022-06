Los empresarios canarios buscan un caballero blanco para relanzar Canarian Airways  

Canarian Airways echa el freno tras menos de un año de actividad y seis meses sin volar. La aerolínea presentó su hoja de ruta en febrero de 2021, en plena pandemia y con el sector aéreo parado casi al completo, aunque no empezó a volar hasta julio. Ahora, cuando no se cumplen ni doce meses de su primer vuelo confirman que el proyecto está totalmente paralizado, aunque apunta, «no está muerto».

En Navidad dejaron de volar y en enero anunciaron que, a partir del 5 de junio, con el inicio de la temporada de verano, operarían más de 120 vuelos. Los planes pasaban por conectar Tenerife Sur, donde está su base de operaciones, con ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Vigo, Cardiff, Glasgow o Berlín. Sus principales mercados.

No ha trascendido un motivo concreto por el que la empresa haya decidido parar de manera indefinida su actividad, de hecho, apuntan a un popurrí de circunstancias. Entre ellas, la subida del precio del combustible o el impuesto al queroseno, además de la tasa verde, de la que Canarias exige quedar exenta.

Todas estas circunstancias han llevado a Canarian Airways a redefinir el negocio en un momento donde la coyuntura es “muy compleja”, explican fuentes cercanas a la compañía. Ahora, los empresarios fundadores buscarán un socio u otra figura que les permita relanzar la aerolínea.

El objetivo es no depender de un operador externo, añaden, buscarán alianzas con partners o crearán su propia AOC, aun no hay nada decidido. Cualquier aerolínea que desee operar en Europa debe contar con un Certificado de Operador Aéreo (AOC), pero Canarian Airways no cuenta con él.

El atropellado estreno de la aerolínea ha sufrido además otro contratiempo, y es que no ha podido contar con los 700.000 euros que anunció el Cabildo de Tenerife. En la presentación de Canarian Airways se anunció esta inversión a cambio del 25% de las acciones de la compañía. Sin embargo, esta inyección nunca llegó.

Según apunta el diario Atlántico Hoy, el director Insular de Coordinación y Apoyo al presidente del Cabildo de Tenerife, Aaron Afonso, asegura que, a junio de 2022, no se ha realizado esta aportación dineraria porque la empresa no ha aportado los informes técnicos, jurídicos y económicos necesarios para ello.

Por otra parte, este miércoles se conocía también que la aerolínea ha decidido cesar a su consejero delegado, Francisco Rodríguez, apenas cuatro meses después de su nombramiento. La empresa la fundaron 14 hoteleros de Tenerife y de La Palma que impulsaron el proyecto con el objetivo de mejorar la conectividad entre las Islas Canarias y la península, además de vender billetes a precios más competitivos que el resto de las aerolíneas.

La compañía aeronáutica One Airways y la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), están entre sus fundadores. En 2021 decidieron que la cabeza visible sería Jorge Marichal, que es también presidente de la patronal hotelera CEHAT a nivel nacional. Por su parte, se anunció que Óscar Trujillo ocuparía el puesto de CEO.

Pero ambos cargos cambiaron de manos poco tiempo después, al igual que el nombre de la aerolínea, que durante unos meses pasó a llamarse Lattitude Hub. Los cambios, muchos en poco tiempo; sumado al momento de empezar a operar, con una pandemia que ha dejado al sector turístico muy castigado y una guerra que ha disparado los precios, deja a la aerolínea canaria en una situación delicada que solo un caballero blanco puede salvar.