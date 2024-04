Cayetano y Tebas tenían razón: Rubiales es un incapacitado

Cayetano Martínez de Irujo y Javier Tebas tenían razón: Luis Rubiales no estaba capacitado para dirigir la Real Federación Española de Fútbol.

Lo dijeron hace años, en los tribunales, en los platós y a todo aquél que les preguntara. Pero no fueron debidamente escuchados, silenciados por los medios en los que Florentino Pérez ejerce influencia y por aquellos con ciertos prejuicios respecto a la Casa de Alba.

El presidente del Real Madrid y de ACS libra desde hace años una batalla sin cuartel contra el presidente de LaLiga –25 pleitos en los tribunales-, en un enfrentamiento que ha subido de intensidad a costa del proyecto de la Superliga, contra el que también se ha posicionado la RFEF.

Y, hasta la victoria de la selección española femenina de fútbol en el Mundial de Sidney de 2023 y el comportamiento del presidente del fútbol español aquel día, estar contra Tebas era estar con Rubiales.

Luis Rubiales, durante la final del Mundial de Sidney de 2023.

Ahora que es fácil hacer leña del árbol caído, merece la pena recordar que ya en 2018 algunos advirtieron de la amenaza que para el deporte español suponía la figura de Luis Rubiales.

En julio de 2018 se vieron las caras en los tribunales Luis Rubiales, Cayetano Martínez de Irujo y Javier Tebas, dos meses después de que Rubiales resultara elegido nuevo presidente de la RFEF.

El exfutbolista demandó a Martínez de Irujo por atentar contra su honor, cuando en televisión el duque de Arjona y XIII conde de Salvatierra comentó, a propósito de la Operación Soule, que Rubiales era el «delfín de Villar«. Rubiales era uno de los nombres, dijo, perteneciente a «una mafia organizada que ahora se ha demostrado que es criminal».

Javier Tebas fue llamado a declarar como testigo a aquel juicio. Y el presidente de LaLiga no se mordió la lengua. Rubiales, corroboró Tebas, efectivamente podía ser considerado el delfín de Ángel María Villar.

«Yo ya denuncié casos similares en un juzgado de instrucción de Madrid en 2004 o 2005, la instalación de una red clientelar en la Real Federación«, recordó Tebas en el juicio celebrado en Valencia.

El presidente de LaLiga no tuvo reparos en declarar que Rubiales, al que, indicó, conocía desde su época como jugador del Levante, no estaba capacitado para presidir la RFEF: «Lo he dicho muchas veces y se lo he dicho a él«, aseguró.

También se refirió Tebas a la actuación de Rubiales cuando este organizó una huelga en 2015 siendo presidente del sindicato de futbolistas. «Creo que ha intentado engañar a los futbolistas españoles», manifestó.

El abogado de Rubiales en aquel juicio trató de alejar de su cliente la sombra de Ángel María Villar. «Le consta que Rubiales no está investigado en el caso Soule», inquirió el letrado, en referencia al caso de corrupción que investigó la Audiencia Nacional y que llevó en 2017 al entonces presidente de la RFEF y a su hijo a prisión.

Ángel Villar, expresidente de la RFEF, detenido en 2017, en la Operación Soule.

«Ya estará», respondió Tebas. Rubiales «era miembro de la Junta Directiva de la RFEF, y muchos de los hechos que ahí se acusan hay acción u omisión de los miembros de la Junta», explicó. «Se lo he dicho a todos los clubes de fútbol, tened cuidado porque en Derecho hoy no solo es hacer un acto, también el acto de omisión. Es mi opinión personal», añadió.

Sin embargo, Rubiales no fue imputado por la Operación Soule. De haberlo sido, hubiera tenido que dimitir de su puesto como presidente de la RFEF.

Ocurrió todo lo contrario. Cayetano Martínez de Irujo perdió aquel juicio, por afirmar que Rubiales era un mafioso. «No es que dijera que el presidente de la RFEF perteneciera a la mafia italiana, lo que expresó Cayetano es que Rubiales aprovechaba el cargo que ocupaba para su beneficio personal», trató de argumentar su defensa, sin éxito.

Nadie escuchó seriamente hace seis años a Cayetano Martínez de Irujo cuando señaló a Rubiales. El Gobierno de Pedro Sánchez no movió un dedo, tampoco los jueces, muchos medios callaron.

Si las advertencias de Tebas y Martínez de Irujo sobre Luis Rubiales no hubieran caído en saco roto, España se habría ahorrado el bochorno actual. Si las investigaciones actuales terminan con una condena sobre Rubiales, los abogados de Cayetano Martínez de Irujo podrán requerir una revisión de la sentencia que condenó a su cliente por atentar contra el honor del presidente de la RFEF, al referirse a este como un mafioso. Vaya atrevimiento.