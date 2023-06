Cellnex se lanza a la reducción de deuda ante un escenario económico complicado

El todavía consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, deja la compañía con todo ordenado. Tras unos meses de convulsión provocada por su actual mayor accionista, TCI, que aceleró el proceso de cambio, en estos momentos la torrera recupera la senda que tenía trazada: crecimiento orgánico. Además, hay un gran reto sobre la mesa: la reducción de deuda.

En un encuentro con la prensa antes del inicio de la junta general de accionistas, el todavía CEO y la presidenta no ejecutiva, Anne Bouverot, ha dejado muy claro que, en estos momentos, Cellnex debe afrontar como principal reto la reducción de deuda.

Todo ello, indicaron ambos directivos, se ve marcado por un entorno macroeconómico muy complejo. “Hay un contexto complicado, por ello, lo más importante es consolidar la compañía”, aseguran desde la torrera.

En este sentido, y ante los nuevos planes orgánicos de la teleco, que pasa por crecer en los servicios que ahora mismo desarrolla, han querido dejar claro que “no se trata de una nueva compañía o un cambio, sino de una adaptación”. En este sentido, Tobías Martínez ha recordado que venimos de inflaciones altas, y que se ha producido un cambio muy brusco en los costes de financiación, y eso marca todo.

Los tipos de interés marcan el futuro

Por lo que respecta a los tipos de interés, el todavía CEO de Cellnex ha señalado que es algo fundamental que ahora mismo marca a todas las empresas del sector.

“Hay que adaptarse al contexto macroeconómico, eso no significa que vayamos a hacer algo distinto. Lo bueno es que no hay procesos de adquisiciones. Por lo tanto, no es necesario salir al mercado”. Así vende el argumento Cellnex, que lanza una y otra vez el mensaje de su nueva hoja de ruta.

En este sentido, también han señalado que “también habrá proyectos de infraestructuras”, pero todo en la línea que se ha marcado la propia compañía.

Tobías se despide a lo grande

Por ahora no hay proyectos cerrados en el futuro de Tobías Martínez. El máximo responsable de la compañía hasta estos momentos se va con una gran revalorización de la compañía y, según él, sin que le quede el remordimiento de haber faltado alguna operación.

Aunque siempre está presente la operación fallida en Alemania. Una de las cuestiones, según ha trascendido, que también pudo ser de los acicates para tomar la decisión definitiva para dejar la compañía.