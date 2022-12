Deshielo en CEOE: Garamendi y Sánchez Llibre ultiman la reconciliación

Este miércoles se celebra la primera junta de la CEOE después de las elecciones del pasado 23 de noviembre, en las que Antonio Garamendi revalidó la presidencia al derrotar con claridad a Virginia Guinda, candidata impulsada por Foment del Treball. Las relaciones entre la patronal española y la catalana, su socia más importante, quedaron tocadas, pero se prevé una reconciliación antes de la junta que haga que, en la misma, no corra la sangre y Josep Sánchez Llibre siga como vicepresidente.

Garamendi y Sánchez Llibre tienen previsto verse en privado antes de la junta, como anunció el líder patronal catalán el pasado miércoles. Fuentes empresariales aseguran que aun no ha tenido lugar el encuentro, que se producirá esta semana, si bien no han concretado día y hora. Ambos tienen una agenda apretada. El catalán tiene un brindis navideño este lunes en Barcelona, mientras que Garamendi estará el martes en Valencia.

Fuentes de ambos lados aseguran que no llegará la sangre al río. La conversación telefónica entre ellos fue cordial y el tono, “positivo”, por lo que creen que la decisión del presidente de CEOE será mantener al de Foment como uno de sus vicepresidentes. Los empresarios catalanes creen que no se puede arrinconar a su patronal y no solo por su peso, sino porque también es una de las fundadoras de CEOE.

Garamendi propondrá el miércoles a la junta los miembros que formarán parte de los órganos de gobierno de la patronal los próximos cuatro años, entre ellos los vicepresidentes. La mayoría de ellos no tienen funciones, sino que sirven para reconocer el peso de las mayores asociadas, como las patronales catalana, madrileña y valenciana, las pymes y los autónomos.

También sirve para pacificar la organización. Que los que han sido críticos con Garamendi sigan garantiza, al menos, que no ha habido revanchismo, y escenifica que en los próximos años trabajaran conjuntamente para defender los intereses de los empresarios. Sánchez Llibre no es el único crítico; también lo han sido Gerardo Cuerva (Cepyme) y Miguel Garrido (CEIM), pero terminaron dando apoyo a Garamendi. Ambos está previsto que sigan, como Salvador Navarro (CEV), mucho más cercano al presidente de CEOE –viajan juntos de Valencia a Madrid el mismo miércoles.

El atrevimiento de Sánchez Llibre

Con Sánchez Llibre el problema pasó a mayores porque fue, de los críticos, como Cepyme y CEIM pero también los fabricantes de coches, Anfac, los concesionarios, Faconauto, y los agricultores de Asaja, el único que se atrevió a dar el paso de posicionarse contra Garamendi en las elecciones. Tras la negativa del presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, a presentarse, apareció la desconocida Virginia Guinda, vicepresidenta de Foment, como la candidata sorpresa.

Entonces, la patronal catalana empezó a hacer campaña por Guinda. La directiva se instaló en Madrid y dirigentes de Foment la ayudaron a hacer contactos y reunirse con patronales regionales y sectoriales a la búsqueda del voto. El resultado no fue el esperado (solo obtuvo el 13,5% de los votos, cuando optaban al 30%), pero aun así, creen que ha mostrado cierto descontento, por lo que Garamendi tiene que ser más conciliador.

Su discurso tras conocerse el resultado ya lo fue, y apeló a la unidad de los empresarios, pero luego evitó el saludo con Sánchez Llibre, lo que despertó los rumores. Vienen de nuevo citas importantes para el diálogo social, como la subida del SMI o, quien sabe, el pacto de rentas, mientras avanzan las amenazas de nuevos impuestos, por lo que buena parte del empresariado considera que es hora de olvidarse de luchas internas. Ya habrá tiempo de cara a las próximas elecciones.