Cepsa ya aplica un descuento de 45 céntimos por litro en la gasolina a sus clientes

La guerra de precios para captar clientes entre las principales gasolineras en España sigue su curso. Las principales, como Repsol, Cepsa o BP ya aplican descuentos superiores a los 20 céntimos por litro decretados por el Gobierno con el fin de hacer más amena la escalada de los precios de la energía agravada con la guerra en Ucrania. Por su parte, Cepsa ya ha logrado que sus clientes fidelizados puedan repostar el combustible a precios similares a los del año 2021.

Teniendo en cuenta la imposición del Gobierno de Pedro Sánchez del descuento mínimo de 20 céntimos por litro que exige la ley desde el pasado 1 de abril, además de los programas de fidelización de Cepsa, los clientes pueden acceder a un ahorro de hasta 45 céntimos, lo que a precios de este miércoles implicaría un descuento del 25% en el precio medio de los combustibles en todas las estaciones de servicio de la marca en España.

«Con estas medidas, puestas en marcha para afrontar la situación excepcional en el precio de la energía a nivel internacional, los clientes particulares fidelizados obtienen un descuento de hasta 16 euros para un repostaje convencional de 35 litros, aproximando los precios al de hace un año para gasolina 95 (1,356 €/L) y al del pasado mes de octubre para el gasóleo A (1,375 €/L)», ha detallado la petrolera a través de un comunicado.

De esta manera, los usuarios de la compañía adheridos al programa ‘Porque Tú Vuelves’ de Cepsa disfrutan desde el 1 de abril de un descuento de 30 céntimos por litro – 20 céntimos de la bonificación aprobada por el Gobierno de España a los que se suman 10 céntimos adicionales que ofrece la compañía-, de manera directa, sin necesidad de vincularlo a próximos repostajes, ni a ninguna app.

Además, la compañía ha recordado que aquellos clientes que utilizan el método de pago de la tarjeta Visa Cepsa y la tarjeta del Club Carrefour, añaden un 10% adicional de descuentos, que se traduce en los 45 céntimos por litro. También, los transportistas que utilicen las tarjetas profesionales de Cepsa se benefician de un ahorro de hasta 30 céntimos por litro, además de los descuentos comerciales vigentes.

No obstante, los clientes que no estén adheridos al programa de fidelización o no tengan estas tarjetas profesionales no están exentos de esta oferta y también obtienen un descuento más allá de la bonificación establecida por el Ejecutivo. En concreto, estos usuarios se benefician de un descuento de 5 céntimos adicional, alcanzando un ahorro de 25 céntimos por litro.