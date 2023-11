¿Eres cliente de Vodafone? Así te afectará la compra de Zegona

El fondo británico Zegona ha hecho oficial su oferta de adquisición por el 100% de Vodafone España por un valor de 5.000 M€, marcando un hito importante en el mundo de las telecomunicaciones en España. Esta noticia ha despertado la atención de clientes y expertos, generando cierta incertidumbre sobre qué cambios podrían producirse en los servicios que actualmente ofrece Vodafone.

Para empezar la gran tarea del fondo británico será recuperar la senda de la rentabilidad para el operador rojo, y eso pasa por tomar algunas decisiones. Todas las miradas se centran en la infraestructura, precisamente uno de los puntos críticos para la aprobación de la operación.

Las infraestructuras de Vodafone están en peligro

Vodafone España es considerada como compañía estratégica debido a sus redes, los contratos con la administración, las licitaciones de defensa y la propiedad de espectro radioeléctrico. Por esos motivos necesita de aprobación pública. Una negociación que, tal y como ha avanzado ECONOMÍA DIGITAL, ya se ha iniciado.

La operación de inversión está sujeta a autorización de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y a la autorización del Gobierno por inversiones extranjeras (JINVEX). Por tanto, se trata de un trámite importante para llevarse a cabo.

Sin embargo, el fondo británico maneja planes de desinversión para Vodafone España que irían, en principio, a la contra de lo que busca el Gobierno: proteger las infraestructuras españolas de potenciales movimientos especulativos.

Torre de telecomunicaciones. Imagen: twenty20photos

El operador rojo cuenta en España con una red de banda ancha de más de 10 millones de accesos, incluyendo fibra y cable (HFC), además de acuerdos con otros operadores. Zegona busca hacer que Vodafone sea más rentable, lo que podría implicar ajustes en la estructura y la infraestructura de la empresa.

¿Qué pasará con los clientes de Vodafone?

Sin embargo, para los clientes actuales del operador rojo, Economía Digital tiene un mensaje de tranquilidad. Zegona ha confirmado que mantendrá a todos los clientes y usuarios en su cartera, asegurando la continuidad de los servicios. Además, la marca Vodafone España se mantendrá durante los próximos diez años, por lo que los clientes no tendrán que preocuparse por un cambio de nombre.

No obstante, la situación no será sencilla. Vodafone no ha invertido de manera significativa en la expansión de su red de fibra en los últimos años, lo que abre la posibilidad de venta de activos, incluyendo la red fija, que podría llevar a algunos clientes a depender de terceros para acceder a servicios de telecomunicaciones.

Una de las consecuencias de esta posible venta de infraestructuras es que algunos clientes podrían migrar a las redes de operadoras rivales como Orange o Movistar. Vodafone ya ha firmado un acuerdo con Movistar para ampliar su cobertura utilizando la red de esta última, lo que podría beneficiar a los clientes que deseen una transición.

Zegona ha asegurado la marca Vodafone España para los próximos diez años. Foto: Pixabay

La estrategia de Zegona al adquirir Vodafone España se enfoca en recuperar clientes, especialmente en el segmento de banda ancha fija. Se espera una estrategia centrada en obtener una mayor rentabilidad bajo el liderazgo de José Miguel García, ex CEO de Jazztel y Euskaltel.

A pesar de esto, Zegona no tiene la intención de seguir el camino de los operadores de bajo costo. Se espera que la marca Vodafone España mantenga su estatus premium, lo que podría generar competencia en precios y ofertas atractivas para los usuarios, sin llegar a ofrecer tarifas tan económicas como los operadores de bajo costo.