Vodafone revoluciona el mercado con móviles gratis: esto es lo que debes hacer

Tener un móvil de última generación sin pagar ni un euro es un deseo habitual. Y es posible concretarlo si se exploran las ofertas que ofrecen compañías como Vodafone, que también regala otros dispositivos como monitores o tabletas electrónicas.

Actualmente Vodafone es el tercer operador más grande de España, con un 21,69% de cuota de mercado, pero no muy lejos de segundo que es Orange (que tiene el 22,14%) y a una pequeña distancia del mayor de todos, Telefónica, que ostenta el 27,56%, precisan los datos de Statista.

Por ello, regalar móviles es una estrategia habitual tanto para ganar nuevos clientes como para fidelizar a los actuales.

Vamos a conocer sus nuevas propuestas.

Samsung Galaxy

Uno de los modelos más interesantes que tiene la compañía roja es el Samsung Galaxy A54 5G de 128 GB, que se entrega sin cargo si se contrata la tarifa Dúo u Hogar Ilimitable.

Esta comprende fibra de 600 Mpbs, servicio de ‘super WiFi’, con dos líneas de datos y minutos ilimitados, y TV con más de 60 canales además de las suscripciones a Disney+ y Amazon Prime Video.

El precio habitual es de 75,60 euros por mes, pero con la permanencia de un año se rebaja a 70,60 euros. Además de llevarse el móvil si se contrata esta tarifa, se ofrece el seguro del móvil al 30% de su valor.

Con las tarifas de fibra y móvil es posible llevarse gratis teléfonos con una capacidad de hasta 256 Gb como el Xiaomi Redmi

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Otro móvil que Vodafone entrega a sus clientes es el Xiaomi Redmi Note 12 Pro de 256 GB, en color negro.

Leer más: Telefónica desafía a la competencia con nuevos móviles gratis para sus clientes

Este se ofrece a los que suscriban la tarifa de One Ilimitada Dúo, también de 70,60 euros por mes; pero hay otras promociones a menor precio para llevarse el Xiamoi gratis.

Por ejemplo, si se contrata la Vodafone One Ilimitada Max (fibra de 600 Mpbs a 1 GBps, datos y minutos libres con una segunda línea de 15 Gb y 200 minutos y TV con 30 canales) a 54,40 euros; o más barato aún, la Vodafone One Ilimitada Básica con fibra a la misma velocidad y una línea sin límite de datos y minutos; a 49,90 euros.

Oppo

El Oppo A98 5G de colornegro, de 256 GB, es otro de los móviles que ofrece Vodafone sin cargo a cambio de contratar la tarifa Dúo u Hogar Ilimitable.

La Dúo es la citada oferta de 70,60 euros, donde se puede expandir la velocidad de la fibra de 600 Mbps a 1 Gbps (que sube a 81,39 euros), o elegir a HBO Max y Amazon Prime Video como plataformas adheridas.

El otro plan, Hogar Ilimitable, ofrece fibra de 1 Gbps, dos líneas con datos y minutos sin límites, y TV con más de 100 canales y los contenidos de HBO Max, Disney+ y Amazon Prime Video, a un precio total de 92,20 euros por una permanencia de al menos un año.

En este caso, Vodafone también bonifica el seguro del móvil, para estar cubierto ante cualquier incidencia.

Samsung Galaxy A04S

Otra opción que ofrece Vodafone en su catálogo de móviles gratis es el Samsung Galaxy A04S, de color negro, y con una memoria de 32 GB.

Es un modelo más básico que el otro Samsung, y se entrega sin cargo a cambio de contratar durante 36 meses alguna de las tarifas de fibra y móvil.

Entre ellas están la Vodafone One Ilimitada Básica a 49,90 euros por mes, la Vodafone One Ilimitada Max a 54,40 euros, la Vodafone One Ilimitada Dúo a 70,60 euros, la Yu Móvil y Fibra a 40 euros, o la Hogar Ilimitable a 92,20 euros.

Xiaomi Redmi A2

Otro móvil de gama básica que entrega esta operadora es el Xiaomi Redmi A2 Negro, de 32 GB de memoria, a cambio de contratar la tarifa Vodafone One Ilimitada Max por 54,40 euros durante 36 meses.

Esta tarifa cuenta con fibra de 600 Mpbs, datos y minutos ilimitados en la primera línea y una segunda con 15 Gb y 200 minutos gratis; y servicio de TV de 30 canales. Su precio es de 54,40 euros.

ZTE Blade A51

También con la tarifa Vodafone One Ilimitada Max, de 54,40 euros, se ofrece gratis un ZTE Blade A51 color gris con 32 GB de memoria (ampliable a 512 Gb).

Este móvil tiene una pantalla de 6.52”, una cámara frontal de 5 Mp y dos traseras, una de 13 Mp y otra de 13+2 Mp.

Otra alternativa que ofrece Vodafone es llevarse este mismo modelo de móvil con los auriculares ZTE Buds, pagando 1,50 euros por mes durante 36 meses.