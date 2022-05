Los clientes de Digi pierden velocidad de conexión en plena batalla con Movistar

Telefónica y Digi están condenados a entenderse, al menos durante los próximos años. El operador azul es proveedor mayorista de la compañía de origen rumano. Esto supone el alquiler de las redes, tanto fijas como móviles, para que puedan dar servicio a sus clientes. En principio debería ser con la misma calidad que los usuarios de Movistar, aunque en estos momentos no sucede así. Y todo ello en mitad de una guerra comercial.

Una situación que se suma a lo que publicaba ECONOMÍA DIGITAL hace un mes sobre la problemática del acceso a la conectividad 5G que, en principio, debería ofrecer Telefónica a Digi, pero que por el momento no hace. Algo con lo que ambos operadores parecen estar a gusto, al menos de puertas para afuera, aunque la relación entre ambas compañías empieza a ser relativamente tensa.

Y es que al margen de este acuerdo mayorista, que siempre deja a las compañías con ciertas reticencias, Digi se ha convertido en el gran agitador del sector debido a sus agresivas promociones comerciales. Esto provoca que los grandes operadores, como el caso de Telefónica, tengan que volver al fango para retener a sus clientes ante ofertas que no pueden igualar si no quieren destruir los márgenes -más todavía-.

Ante este contexto surge otro punto de fricción. Según un análisis comparativo de velocidad que ha llevado a cabo el portal especializado BandaAnchaEU, los clientes de Digi que están sobre la red de Telefónica tienen una peor calidad de conexión móvil que los propios usuarios de Movistar. Algo que en principio no debería suceder.

Ninguna de las dos compañías ha querido pronunciarse sobre el asunto, y por lo tanto no se puede conocer exactamente el alcance de la problemática, y por qué los usuarios de la compañía de origen rumano tienen menor capacidad de conexión en los servicios móviles.

Por un lado puede ser que Telefónica esté influyendo en la gestión del tráfico de datos demandados por los clientes, y haga una priorización en la red que beneficia a sus usuarios. De igual manera, es posible que el problema técnico provenga de Digi en su propia asignación del caudal de datos que debe procesar en las redes del operador azul.

Con esta problemática de fondo, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, la relación entre Telefónica y Digi es cordial, pero sin mayores pretensiones que un acuerdo entre el minorista y su proveedor. De este modo, el tamaño que está alcanzando el operador virtual es uno de los motivos para que dicha relación empiece a generar ciertas dudas. Una situación que refleja lo que ya pasó hace años entre Orange y MásMóvil, cuando los segundos crecieron sin límite gracias a las redes de los segundos. Pese a todo, la situación terminó en matrimonio.

La relación de Telefónica y Digi

Los problemas que tienen ahora con la calidad de la conexión 4G, se suman a esas discrepancias con respecto al 5G, y la ausencia de esta conectividad en Digi porque Telefónica no tiene la obligación regulatoria de ofrecerlo, y de momento no ha llegado a ningún acuerdo particular.

Ambas partes tienen un acuerdo firmado hasta 2026 para el contrato de acceso mayorista por parte de Digi a las redes de Telefónica. En ese contrato, seguramente, también quedarían marcadas las pautas sobre el acceso al 5G por parte del operador de origen rumano. Aunque por ahora no se prevé que su llegada sea inminente.

¿Y podría desembocar todo esto en una ruptura del contrato? No sería la primera vez que hay una disputa sobre los términos en este sentido. Aunque fuentes del sector aseguran a ECONOMÍA DIGITAL que parece poco probable que la situación se pueda enquistar de tal manera que Digi termine rompiendo su contrato con Telefónica. En primer lugar porque el OMV ya tiene un desarrollo comercial y un plan estratégico basado en la cobertura de los azules. Y, en segundo lugar, porque a la propia Telefónica tampoco le interesa perder un cliente que ahora mismo está en pleno ascenso.

Aunque ese también es parte del problema en esta ecuación. Digi no deja de crecer. La filial del grupo rumano Digi Communications ha registrado un saldo positivo en el primer trimestre de 146.200 líneas netas de telefonía móvil y fija. En un comunicado, la teleco señala que ha liderado el mercado en portabilidad móvil en los tres primeros meses del año.